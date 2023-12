CẢNH BÁO: Xuất hiện hình thức lừa đảo mới cực tinh vi nhắm vào trẻ em

Chiêu lừa mới nhằm vào trẻ em

Vào thời điểm cuối năm, các bậc cha mẹ, phụ huynh thường bận rộn với nhiều công việc ít có thời gian dành cho con cái. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm cũng là dịp mà các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng xấu cũng thường xuyên nhắm đến nạn nhân là trẻ em, người già, - những người chưa có nhiều kiến thức xử lý các tình huống xấu trên internet.

Trẻ em được tiếp xúc với internet hàng ngày. Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Cục An toàn thông tin đã đưa ra nhiều cảnh bảo về các mô hình lừa đảo trực tuyến đáng lo ngại đối với trẻ em. Cục An toàn thông tin cho biết, lợi dụng sự say mê của trẻ em đối với các trò chơi điện tử nổi tiếng như Fortnite và Roblox để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo tạo ra một phương thức lừa đảo xoay quanh việc sử dụng các ưu đãi hấp dẫn (hứa hẹn tiền tệ hoặc đặc quyền trong các trò chơi phổ biến như Fortnite và Roblox) để dẫn dụ trẻ em tham gia.

Đối tượng phát tán, dẫn dụ trẻ em nhấp vào liên kết hoặc tải xuống tệp đính kèm (thường là các đường link trang web, tệp PDF hoặc email) có nội dung "truy cập vào các giao diện quý hiếm, tiền ảo hoặc vật phẩm độc quyền cho trò chơi yêu thích" mà không hề biết đó là những các địa chỉ liên kết dẫn đến các trang web lừa đảo hoặc chứa phần mềm độc hại.

Thông qua phương pháp này này, đối tượng có thể dễ dàng đánh cắp thông tin cá nhân hoặc sử dụng các mã độc để tấn công thiết bị điện tử và dữ liệu người dùng.

Nhiều loại trò chơi mới thu hút trẻ em. Ảnh minh hoạ.

Nhằm ngăn chặn trẻ em trở thành nạn nhân của những hành vi lừa đảo này, Cục An toàn thông tin cho biết, điều quan trọng đối với cả trẻ em và người lớn là đều phải có đủ hiểu biết và sự chủ động. Phụ huynh cần phải quan tâm, nhấn mạnh cho trẻ về tầm quan trọng của việc không chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng; trò chuyện và dạy cho trẻ kỹ năng nhận biết, đánh giá tình huống và tính xác thực của những lời dụ dỗ, các trang web và đường dẫn lạ trên không gian mạng. Đồng thời, khuyến khích trẻ có ý thức thường xuyên chia sẻ bất kỳ tin nhắn đáng ngờ nào mà trẻ gặp phải.

Bên cạnh việc giáo dục cho trẻ về kỹ năng sử dụng không gian mạng, các phụ huynh cũng cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tương tác trực tuyến, danh sách bạn bè và nội dung tải xuống của trẻ em cũng như cài đặt các phần mềm bảo mật uy tín để có thể kịp thời phát hiện các liên kết và phần mềm độc hại trên thiết bị của trẻ.

Giáo dục cho trẻ về kỹ năng sử dụng không gian mạng là điều cần thiết đối với trẻ em. Ảnh minh hoạ.



Hình thức lừa đảo trực tuyến mới gia tăng dịp cận Tết

Ngoài ra thời điểm cuối năm tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng diễn ra hết sức phức tạp với nhiều hình thức, chiêu trò tinh vi như: Giả mạo biên lai chuyển tiền, lừa đảo đóng phí để xác nhận số dư tài khoản treo; quảng cáo dịch vụ làm Căn cước công dân (CCCD),...

Đặc biệt trong số đó dịch vụ làm Căn cước công dân (CCCD) giả là hình thức lừa đảo mới mà người dân cần lưu ý. Bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ “nhận làm căn cước công dân giả” hoặc “làm căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn 2023"... thu hút một lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết.

Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Tuy nhiên, mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin Căn cước công dân (CCCD) thật để áp dụng kỹ thuật như: Ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn miếng kim loại... làm giả CCCD, nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt khác, hoặc chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lộ, mất thông tin cá nhân, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần có những biện pháp bảo mật với những thông tin cá nhân quan trọng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trên CCCD, số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu; không chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội hay dưới bất kỳ hình thức nào.