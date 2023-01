Cảnh báo tai nạn do sử dụng pháo nổ dịp Tết gây nhiều hậu quả đáng tiếc

Bệnh nhân phải cắt cụt tay do pháo nổ. Ảnh: BVCC

Tại Khoa Chấn thương 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, liên tiếp tiếp nhận 5 ca bệnh tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, nạn nhân là những người trẻ tuổi từ 14 đến 17 tuổi.



Điển hình là trường hợp bệnh nhân H.V.Q. (17 tuổi, trú tại Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) nhập viện ngày 13/1/2023.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân bị pháo nổ, đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt mờ, xây xát nhiều vị trí, vết thương cung mày trái 4cm, vết thương phức tạp dập nát cẳng bàn tay 2 bên. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương phức tạp bàn tay 2 bên.

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực, hội chẩn các chuyên khoa, phẫu thuật xử lý cấp cứu bàn tay 2 bên.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị. Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhân tỉnh chậm, vẫn thở máy, tiên lượng nặng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.H.H. (15 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) nhập viện ngày 14/1/2023.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân nghịch pháo tự chế bị nổ vào tay trái. Ngay sau tai nạn đã được người nhà đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái.

Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân huyết động ổn định, mỏm cụt 1/3 dưới cẳng tay trái dịch thấm băng.

ThS.BS Đặng Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Khoa Chấn thương 2 cho biết: Tai nạn do pháo nổ thường để lại những di chứng, thương tật nặng nề và thường gặp phải ở những người trẻ tuổi. Do đó, để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

Các em học sinh đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu hiểu biết, gia đình cần giám sát các em việc xem các clip dạy cách làm pháo nổ tự chế trên mạng.