Cảnh báo sốt xuất huyết nguy hiểm ở người lớn

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Người bệnh có thể khởi phát sau khi trở về từ khu vực có ca bệnh hoặc mắc bệnh trong cộng đồng.

Chị L.T.T., 49 tuổi, Hà Nội, xuất hiện sốt cao 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau chuyến công tác 4 ngày tại TP Hồ Chí Minh. Chị nhập viện vào ngày thứ 3 của bệnh với tình trạng da, niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn 45 G/L.

Một trường hợp khác là chị P.T.H., 37 tuổi, Hà Nội. Ban đầu, người bệnh sốt và đau đầu, nghĩ là cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt. Đến chiều cùng ngày, tình trạng nặng hơn, sốt trên 38°C, đau đầu dữ dội, mệt mỏi và chảy máu chân răng. Ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện và được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý, bà N.T.M., 58 tuổi, đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Bà thường xuyên sang chăm sóc gia đình con gái ở gần nhà, nơi trước đó ghi nhận 3 người mắc sốt xuất huyết. Khi mắc bệnh, bà sốt cao 39-40°C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết. Do có bệnh nền, việc theo dõi và điều trị sốt xuất huyết phức tạp hơn.

Bà M. nhập viện từ giai đoạn đầu. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh hết sốt, tiểu cầu tăng dần và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, dù tốc độ hồi phục còn chậm.

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, sốt xuất huyết có thể có biểu hiện tương tự một số bệnh nhiễm virus khác như sốt, đau đầu, đau mỏi người, mệt mỏi, đôi khi ho hoặc đau rát họng. Người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị khi mới xuất hiện triệu chứng.

Khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, không tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu không được phát hiện và theo dõi phù hợp, sốt xuất huyết có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và sốc. Người đang điều trị ung thư hoặc có bệnh lý nền cần được thăm khám sớm khi xuất hiện sốt để được đánh giá và theo dõi phù hợp.

Để phòng bệnh, người dân cần loại bỏ nơi muỗi sinh sản, vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp phòng muỗi đốt phù hợp.

Khi sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc nôn ói, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn theo dõi. Người có bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý khi mắc sốt xuất huyết.