Mới đây trên MXH lan truyền một tài khoản TikTok có khoảng hơn 100k người theo dõi bắt đầu đăng tải video từ ngày 24/10. Theo đó dù là kênh mới nhưng các video đều thu hút lượt người xem rất lớn, có những đoạn clip lên tới 4,4 triệu lượt xem. Bởi nội dung của các video này xoay quanh một cô gái bị khuyết tật, mất hai cánh tay và đang nuôi con nhỏ nên phải lên mạng bán hàng để kiếm tiền.

Điều này đã khiến không ít người bày tỏ sự thương cảm, ủng hộ cô gái bằng cách ấn vào giỏ hàng và đặt mua các sản phẩm mà người này giới thiệu. Bên cạnh đó, rất nhiều người để lại bình luận động viên, an ủi tinh thần cô gái, thậm chí kêu gọi các tổ chức từ thiện giúp đỡ.

Tài khoản giả mạo, sử dụng công nghệ AI để làm người bình thường thành tàn tật, nhằm mục đích được thương hại để bán hàng

Tuy nhiên thực tế, đây là một tài khoản giả mạo, sử dụng công nghệ AI để tạo nên các video bán hàng. Cụ thể, người dùng sử dụng hình ảnh thật từ livestream của một người khác, hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh sau đó dùng công nghệ AI để “hô biến” thành người thương tật, kêu gọi lòng thương của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, chiêu trò lừa đảo này thường sử dụng hình ảnh của những cá nhân không nổi tiếng trên MXH, ít người biết đến để dễ dàng đánh lừa.

Với những ai rành về công nghệ, nếu để ý kỹ đều sẽ nhận ra sự bất thường trong loạt video này. Bối cảnh xung quanh chất lượng thấp nhưng chủ thể nhân vật lại được “cà da” mịn màng. Ngoài ra, các chuyển động của nhân vật hay cách nói chuyện đều rất chậm rãi, nội dung ngắn gọn và lặp lại liên tục.

Hình ảnh thật được cắt từ livestream

Song, cộng đồng mạng bức xúc cho rằng hành vi này đang xúc phạm nhân phẩm con người, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí có thể vi phạm pháp luật nếu người bị sử dụng hình ảnh khiếm nhã không đồng ý. Không những vậy, cách thức lừa đảo, nhắm vào tình thương của cộng đồng còn dễ dàng khiến những người lớn tuổi sử dụng MXH bị “sập bẫy”.

Hiện tại, nhiều người dùng MXH đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là hành động kiếm tiền bất chấp. Cùng với đó, cộng đồng mạng cũng đang chia sẻ rộng rãi để cảnh báo cho bạn bè, người thân và mong cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn những hành vi lợi dụng AI vào mục đích lừa đảo.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Giờ thật thật, giả giả không biết đường nào mà lần. Thấy trên TikTok bạn giả mạo này có rất nhiều người bình luận thương cảm và đã đặt hàng…”.

- “Người trẻ như mình còn có thể nhận ra nhưng ông bà, bố mẹ sử dụng MXH chắc chắn sẽ không biết. Cần chia sẻ rộng rãi để cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi này đi mọi người kẻo tiền mất tật mang”.

- “Chính mình là nạn nhân. Thấy thương cảm mua ủng hộ còn bị lộ thông tin, liên tục bị các số máy lừa đảo gọi. Sản phẩm nước tẩy thì dùng không sạch, mình còn nghĩ thôi người ta tàn tật mình cứ hoan hỉ để họ kiếm tiền chứ không vào phản ánh. Ai ngờ cuối cùng cũng là lừa đảo”.

- “Bảo sao mình thấy trên TikTok đợt này nhiều người tàn tật bán hàng, ra là không phải ai cũng thật”.

- “Lừa đảo tinh vi quá, đánh vào lòng thương người của cộng đồng mạng, kiếm tiền bất chấp quá”.