Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo của công dân V.Đ.X (SN 1955, trú tại tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền thông qua mạng Internet. Trong quá trình chuẩn bị mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 270 triệu đồng ra ngân hàng rút tiền để thực hiện giao dịch chuyển tổng số tiền 300 triệu đồng cho các đối tượng, công dân V.Đ.X đã may mắn được lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tổ công tác Công an phường đã tiến hành tuyên truyền, giải thích giúp người dân nhận thức rõ hành vi của các đối tượng lừa đảo, từ đó dừng ngay việc chuyển tiền, bảo toàn tài sản. Sau khi được cán bộ Công an phân tích các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay trên không gian mạng, công dân V.Đ.X đã hiểu rõ sự việc và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường Vũng Áng vì sự có mặt nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ.

Qua vụ việc trên, Công an phường Vũng Áng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng như giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng, dụ dỗ đầu tư, nhận quà… Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền cho người lạ khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: CTTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh