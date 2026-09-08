Cảnh báo nhiều ca sốt xuất huyết diễn tiến nặng

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ vừa điều trị nhiều trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nặng, trong đó có hai người bệnh trẻ phải áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Một trường hợp là nữ 16 tuổi, nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Bệnh diễn tiến nặng với sốc, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tràn khí màng phổi, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan.

Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy. Do tình trạng thiếu oxy máu không cải thiện, các bác sĩ chỉ định hỗ trợ bằng ECMO tĩnh mạch - tĩnh mạch (V-V ECMO). Quá trình điều trị kéo dài hơn một tháng, người bệnh cần thay màng ECMO, truyền máu và chế phẩm máu, đồng thời điều trị nhiễm trùng. Sau quá trình hồi sức tích cực, người bệnh hồi phục.

Trường hợp thứ hai là phụ nữ 21 tuổi, sống tại khu vực có sốt xuất huyết lưu hành. Sau những ngày đầu sốt cao, bệnh nhân diễn tiến sốc và tái sốc, suy gan cấp nặng, tổn thương thận cấp kèm vô niệu, rối loạn đông máu và xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục.

Sau 45 ngày điều trị với nhiều đợt lọc máu và truyền máu, huyết tương, tiểu cầu, tình trạng người bệnh dần cải thiện, chức năng các cơ quan hồi phục và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết thường diễn tiến qua ba giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, có thể trùng với thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Đây là lúc nguy cơ thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc, xuất huyết và tổn thương các cơ quan gia tăng.

Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi đã giảm sốt. Cần tái khám và theo dõi theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, chảy máu bất thường, lừ đừ hoặc bứt rứt, tay chân lạnh, khó thở, tiểu ít.

Khi có những dấu hiệu trên, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời. Người dân cũng cần chủ động phòng bệnh bằng cách loại bỏ nơi muỗi sinh sản, không để nước đọng, ngủ màn và hạn chế muỗi đốt.

Hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết. Người dân có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn về chỉ định và lịch tiêm phù hợp.