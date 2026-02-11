Trong những ngày Tết Nguyên đán, nguy cơ xuất huyết não có xu hướng gia tăng do thời tiết thay đổi, ăn uống nhiều đạm, muối, sử dụng rượu bia và tâm lý chủ quan trong việc theo dõi bệnh lý nền. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe.

Theo các bác sĩ, xuất huyết não thường xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh và có thể đe dọa tính mạng. Nhóm nguy cơ cao gồm người cao tuổi và người có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Việc thức khuya, ăn mặn, lạm dụng rượu bia, tự ý ngừng thuốc hoặc không kiểm soát huyết áp tốt trong dịp Tết là những yếu tố dễ khởi phát bệnh.

Để phòng ngừa, người có bệnh lý nền cần duy trì dùng thuốc đúng chỉ định, hạn chế rượu bia, không thức khuya kéo dài, ăn uống điều độ, giảm muối và giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Theo dõi huyết áp thường xuyên trong dịp Tết là việc đặc biệt quan trọng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn ý thức, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.