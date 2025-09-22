Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, siêu bão đang cách đảo Luzon khoảng 350 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 16-17. Bão đang theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, đến 19h ngày mai cách đảo Luzon khoảng 120 km, mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Đến 19h ngày 23/9, siêu bão ở bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 16-17, giật trên cấp 17. Một ngày sau đó, bão ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), giảm còn cấp 14-15, giật trên cấp 17 và có xu hướng yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo thông tin từ các chuyên gia khí tượng, chiều và tối 21/9, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Chiều và tối 21/9, ở khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 21/9 có nơi trên 80mm, một số trạm đáng chú ý: Trà Giáp (Tp. Đà Nẵng): 80.2mm, Đắk Hà 1 (Quảng Ngãi): 93.4mm, Vĩnh An (Gia Lai): 85.9mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk): 108mm

Dự báo, đêm 21/9, Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và tối 22/9, Tp. Đà Nẵng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Cảnh báo nguy hiểm Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động tiềm ẩn mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ảnh bão Ragasa từ vệ tinh MISAT IR Biển Đông. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Chia sẻ với báo Lao động, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - đặc biệt cảnh báo, trước khi bão đổ bộ, cần đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400km.

"Các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến thành phố Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão" - ông Khiêm phân tích.

Còn hiện tại, theo đại diện cơ quan khí tượng, tác động trước tiên cần lưu ý của cơn siêu bão Ragasa là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23.9) gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24.9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

"Khoảng gần sáng ngày 25.9 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng tần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh" - ông Khiêm nhấn mạnh.