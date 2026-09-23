Cảnh báo: Người chơi Pickleball gặp 7 triệu chứng này cần đi khám ngay lập tức

Tại các cơ sở y tế chuyên về chấn thương thể thao, ngày càng nhiều người chơi Pickleball đến khám vì đau vai, đau khuỷu tay, đau gối hoặc chấn thương do té ngã khi chơi môn thể thao này.

Ths.BS Phạm Sơn Tùng, Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao – Bệnh viện E cho biết, nhiều người lầm tưởng Pickleball là môn thể thao “nhẹ nhàng”. Thực tế, mặc dù sân nhỏ hơn tennis nhưng người chơi vẫn phải thực hiện rất nhiều động tác: Tăng tốc đột ngột; dừng lại và đổi hướng nhanh; di chuyển ngang liên tục; với người lớn tuổi, phản xạ chậm hơn nên nguy cơ té ngã cao hơn; thực hiện các động tác đánh bóng trên đầu lặp đi lặp lại với lực đánh lớn...

Ngoài ra, phần lớn người chơi Pickleball hiện nay là người trung niên hoặc mới bắt đầu tập luyện thể thao sau thời gian dài ít vận động. Điều này khiến cơ, gân và khớp chưa kịp thích nghi với cường độ vận động khi chơi thể thao.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BV E

Dưới đây là 6 chấn thương mà người chơi Pickleball thường gặp:

1. Bong gân cổ chân – chấn thương phổ biến nhất

Đây là một trong những chấn thương thường gặp nhất trong Pickleball.

Nguyên nhân chủ yếu là:

Di chuyển ngang quá nhanh. Tiếp đất sai tư thế. Giày không phù hợp. Mặt sân trơn hoặc có vật cản.

Người bệnh thường có biểu hiện:

Đau mặt ngoài cổ chân. Sưng nề nhanh sau chấn thương lật cổ chân. Khó đi lại hoặc không thể chịu lực.

Nhiều trường hợp chỉ nghĩ là “trật nhẹ” nên tiếp tục chơi. Tuy nhiên, việc không điều trị đúng có thể dẫn đến mất vững cổ chân mạn tính, khiến cổ chân dễ lật đi lật lại nhiều lần về sau.

2. Đau gối và tổn thương sụn chêm

Các động tác xoay người, chuyển hướng và dừng đột ngột khiến khớp gối chịu tải rất lớn.

Người chơi có thể gặp:

Viêm gân bánh chè. Viêm điểm bám gân. Tổn thương sụn chêm. Đứt dây chằng chéo trước hoặc chéo sau. Thoái hóa khớp gối tiến triển nhanh hơn ở người có bệnh thoái hóa gối trước đó.

Các dấu hiệu cảnh báo:

Đau mặt trước hoặc mặt trong gối. Khó ngồi xổm. Kêu lục cục trong khớp. Cảm giác kẹt khớp hoặc gối bị “khựng”. Lỏng khớp gối

Đặc biệt ở người trên 45 tuổi, sụn chêm đã có sự lão hóa tự nhiên nên chỉ cần một động tác xoay người nhẹ không đúng tư thế cũng có thể gây rách sụn chêm.

Các động tác xoay người, chuyển hướng và dừng đột ngột khiến khớp gối chịu tải rất lớn - Ảnh minh họa AI

3. Viêm gân chóp xoay vai

Pickleball yêu cầu nhiều động tác đánh bóng qua đầu, đặc biệt khi giao bóng hoặc đập bóng. Những động tác này khiến nhóm gân chóp xoay ở vai phải hoạt động liên tục.

Triệu chứng thường gặp:

Đau vai khi giơ tay cao. Đau khi mặc áo. Đau về đêm. Yếu tay khi nâng vật nặng. Hạn chế vận động khớp vai đau.

Nếu tiếp tục chơi dù đã đau, viêm gân kéo dài có thể tiến triển thành rách gân chóp xoay, nhất là ở người trung niên và cao tuổi.

4. “Hội chứng Khuỷu tay Pickleball” – tương tự Hội chứng Tennis Elbow

Đây là tình trạng viêm điểm bám gân ở mặt ngoài khuỷu tay.

Nguyên nhân thường do:

Đánh bóng sai kỹ thuật. Cầm vợt quá chặt. Chơi với cường độ cao trong thời gian dài.

Biểu hiện:

Đau mặt ngoài khuỷu tay. Đau tăng khi cầm nắm đồ vật. Đau khi bắt tay hoặc mở nắp chai.

Nhiều người cố gắng chịu đau để tiếp tục thi đấu, khiến tình trạng viêm trở nên dai dẳng và khó điều trị hơn.

5. Căng cơ và rách cơ vùng bắp chân

Bắp chân là nhóm cơ hoạt động rất nhiều trong Pickleball.

Người chơi có thể cảm thấy:

Đau nhói đột ngột ở bắp chân. Cảm giác như bị ai đá từ phía sau. Khó đi lại hoặc kiễng chân.

Các trường hợp nhẹ có thể chỉ là căng cơ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện bầm tím nhiều hoặc đau dữ dội cần đi khám để loại trừ rách cơ hoặc đứt gân Achilles.

6. Chấn thương do té ngã

Đây là nhóm chấn thương thường gặp ở người lớn tuổi.

Khi cố cứu bóng, người chơi có thể:

Trượt ngã. Mất thăng bằng. Va chạm với bạn chơi.

Hậu quả có thể bao gồm:

Gãy xương cổ tay. Gãy xương đòn. Gãy đầu trên xương cánh tay. Gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi.

Những chấn thương này thường nặng hơn rất nhiều so với các tổn thương phần mềm thông thường.

Những dấu hiệu cần đi khám ngay

Người chơi nên đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

Đau kéo dài trên 5–7 ngày. Sưng nề nhiều, uống thuốc không đỡ. Không đi lại được bình thường. Mất vận động khớp. Cảm giác khớp lỏng lẻo. Có tiếng “rắc” khi chấn thương. Đau tăng dần theo thời gian.

Việc chẩn đoán sớm bằng thăm khám bác sĩ chuyên khoa chấn thương và y học thể thao, siêu âm hoặc cộng hưởng từ (MRI) có thể giúp phát hiện tổn thương ngay từ giai đoạn đầu, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn.