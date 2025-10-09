Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!

Phong trào này được nhiều cơ quan ủng hộ tích cực, với việc đầu tư sân bãi, dụng cụ và tổ chức giải đấu nội bộ để nâng cao sức khỏe, gắn kết tập thể. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, pickleball cũng đang đặt ra những thách thức về kỷ luật công vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng thời gian làm việc để chơi thể thao, dẫn đến tình trạng trốn việc, lỡ hẹn hoặc khó liên lạc trong giờ hành chính.



Ông P.T.P. - bí thư Đảng ủy xã tại Gia Lai (ngoài cùng bên phải), bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng chính trị để đi đánh giải pickleball - Ảnh: Người dân cung cấp

Điển hình tại Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang làm rõ thông tin về ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy một xã, bị nghi bỏ lớp học bồi dưỡng chính trị để tham gia giải pickleball tổ chức tại xã Chư Sê.

Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, từ ngày 6 đến ngày 8/9 vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Dù vậy, ông P. bị nghi ngờ đã không tham gia lớp bồi dưỡng trên mà đi đánh giải "Vũ điệu pickleball tình yêu U90" được tổ chức vào ngày 7/9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai.

Hiện tại, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin phản ánh từ dư luận về việc một bí thư Đảng ủy xã đi đánh pickleball trong thời gian học chính trị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, nếu phát hiện cán bộ có vi phạm sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Ảnh minh họa

Không chỉ xảy ra ở cấp lãnh đạo, ngay trong môi trường văn phòng, tình trạng nhân viên tận dụng giờ nghỉ trưa để ra sân pickleball cũng khá phổ biến.

Chị H.N., nhân viên một công ty tại TP.HCM, bày tỏ: "Nhiều khi nghỉ trưa ra sân chỉ dự tính 45 phút, nhưng chơi xong nhìn đồng hồ mới thấy gần 1 tiếng. Mình cũng phải nhắn tin xin phép, nhưng đôi lúc không kịp trả lời tin nhắn của sếp".

Anh T.L., một nhân viên khác, thừa nhận: "Pickleball là cách giải tỏa stress nhanh sau buổi sáng căng thẳng. Nhưng nếu chơi lố giờ, mình biết là không nên. Có đồng nghiệp còn trốn hẳn buổi họp nội bộ để đi tập, điều này khiến công việc đôi lúc bị ảnh hưởng".

Không chỉ nhân viên, ngay cả các cấp quản lý cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Ông Đ.N.H., trưởng phòng một đơn vị hành chính tại TP.HCM, chia sẻ: "Pickleball là môn thể thao tốt, nhưng gần đây tôi phát hiện một số nhân viên thường ra sân vào giờ nghỉ trưa và lỡ hẹn cuộc họp, không thể liên lạc kịp. Chúng tôi phải nhắc nhở nhiều lần, đôi khi còn phải thay đổi kế hoạch công việc vì không thể chờ họ".

Một số sếp khác bày tỏ lo ngại về tiền lệ xấu, khi việc chơi thể thao biến thành lý do để lười làm hoặc trốn việc. "Nếu không có quy định rõ ràng, nhân viên sẽ nghĩ chuyện này là bình thường, khiến kỷ luật nội bộ bị ảnh hưởng", bà L.T.M., một trưởng phòng nhân sự, nói.

Trước thực trạng này, nhiều cơ quan đã ban hành công văn chấn chỉnh, yêu cầu như Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Không để việc tập luyện pickleball làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc; Nghiêm cấm sử dụng tài sản công, thời gian làm việc vào mục đích cá nhân. Bên cạnh đó, một số cơ quan còn đề xuất lập khung giờ tập luyện rõ ràng, tránh việc nhân viên chơi thể thao vào giờ hành chính, đồng thời khuyến khích tổ chức các giải đấu sau giờ làm hoặc cuối tuần.

Pickleball là môn thể thao lành mạnh, giúp nâng cao sức khỏe, gắn kết tập thể và giảm stress. Tuy nhiên, nếu không có giới hạn rõ ràng, đam mê thể thao cũng có thể trở thành lý do vi phạm kỷ luật hành chính, ảnh hưởng xấu đến văn hóa công sở và hiệu quả công việc.