Hà Nội ngập trong mưa nhưng chủ sân pickleball không cho khách hủy lịch: Chuyện vô lý hay “quy tắc” kinh doanh?

Cộng đồng "pick thủ" bức xúc vì không được dời lịch dù mưa bão

Theo chia sẻ trên hội nhóm Pickleball Hà Nội, sáng ngày 7/10, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu, trong đó có nhiều cung đường dẫn tới các sân pickleball. Một số đội chơi dù đã đến được sân vẫn không thể thi đấu do mặt sân trơn ướt, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Điều khiến người chơi bức xúc là khi liên hệ xin dời lịch hoặc hoàn tiền, nhân viên một sân pickleball ở khu vực Thanh Xuân tỉnh bơ đáp lại: "Sân vẫn mở, không hoàn tiền cũng không bảo lưu slot".

Người búc xúc đăng đàn kể lại: "Mình đặt cách đây 1 tuần, slot 7–8h sáng 7/10. Đêm qua Hà Nội mưa cả đêm, ngập mọi nẻo đường, hiện ngoài trời vẫn mưa to, sấm sét ầm ầm. Sáng 6h30 gọi và nhắn cho sân xin lùi sang hôm sau nhưng sân nhất quyết không cho. Thật sự bất ngờ. Sân mình hay chơi đang hỏng do bão trước nên mới đặt tạm sân này, mà sốc quá".

Sự thiếu linh hoạt khiến cả người dạy và người học ức chế: "Có sân rất chuyên nghiệp, có sân lại ối dồi ôi!"

Chia sẻ trên cộng đồng pickleball hơn 200.000 mem, HLV và người kinh doanh pickleball Phương Nguyễn nêu rõ sự khác biệt trong cách hành xử giữa các sân trong đợt mưa bão vừa qua:

"Có sân rất chuyên nghiệp, biết suy nghĩ cho khách hàng như sân A.C Pickleball, khán đài A, SVĐ Mỹ Đình. Mình khuyến khích anh em tới chơi sân này.

Còn có sân lại rất ối dồi ôi, dù trời mưa bão, ngập lụt, giao thông tê liệt, khách hàng dầm mưa hàng giờ ngoài đường như ngày 30/9 vừa rồi, vẫn không cho lùi lịch, không hoàn tiền. Sân mình nhắc tới là sân E. Nguyễn Xiển. Học viên của mình chấp nhận mất 460.000 đồng, nhưng đây sẽ là lần cuối bạn ấy và mình sử dụng dịch vụ ở sân này".

Tuy nhiên, ngay sau khi bài viết lan truyền, chủ sân đã chủ động liên hệ học viên xin lỗi và hoàn lại toàn bộ tiền thuê sân.

"Mình đánh giá cao cách xử lý của chủ sân, hy vọng sân sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn", - Phương Nguyễn nói thêm.

Theo chia sẻ của nhiều pick thủ khu vực TP.HCM, một khi mưa gió hầu hết các sân pickleball tại đây sẽ tự động cho khách hàng hoàn huỷ, dời lịch - người chơi không cần lo lắng về slot sân đã đặt.

Từ góc nhìn kinh doanh: Không thể tham bát bỏ mâm

Chia sẻ với chúng tôi, chị Khanh Pucca, người đang vận hành hai cụm pickleball với tổng cộng 12 sân tại Quận 2, Quận 7, cho biết ngập lụt cũng là tình huống thường gặp trong mùa mưa Sài Gòn, nhưng không thể vì thế mà ép khách.

"Tháng vừa rồi, Sài Gòn mưa lớn liên tục. Ở sân Pacific Social Club (Thảo Điền, TP.Thủ Đức), đường xung quanh ngập nhưng sân thì cao ráo. Tuy nhiên, đi lại nguy hiểm nên bên mình chủ động mời khách dời lịch, tặng thêm giờ chơi. Nếu khách không chốt được ngày khác, hoàn 100% phí.

Còn sân Maison De Pick ở Quận 7 cũng áp dụng nguyên tắc tương tự: đặt an toàn và linh hoạt lên hàng đầu. Kinh doanh thể thao mà gặp mưa gió là chuyện thường, phải biết ứng biến".

Ảnh minh họa



Theo chị Khanh, sự linh hoạt không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, mà còn là cách giữ uy tín lâu dài: "Khách hàng bỏ tiền ra không chỉ để thuê sân, mà còn để cảm thấy được tôn trọng".

Về căn nguyên khiến nhiều chủ sân không đồng ý hoàn huỷ, dời lịch cho khách, chị Khanh nói thêm: 90% vì doanh thu lợi nhuận thôi, nếu chủ sân có tâm thì book lịch ngày khác bù vào, tuy nhiên nhiều nơi đông khách họ sợ trùng lịch, được ca này mất ca kia nên không hoàn huỷ. Còn việc hoàn lại tiền cọc sân thì phút mốt, căn bản có muốn hoàn hay không".