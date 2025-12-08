1. Diễn biến đợt "Rét thấu xương" tháng 12

Theo bản tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét này được chia làm hai giai đoạn tác động rõ rệt, người dân cần nắm rõ để chủ động sinh hoạt:

Miền Bắc sắp đón rét hại 6 độ C từ 13/12, Hà Nội tụt xuống 10 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Giai đoạn 1 (Từ 08/12 - 11/12): Không khí lạnh tăng cường lệch Đông gây trạng thái rét ẩm. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất tại Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi 13-16°C.

Giai đoạn 2 (Từ đêm 12/12 - 16/12): Đây là giai đoạn đỉnh điểm của đợt rét. Khối không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn xuống, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa dông, sau đó chuyển sang rét khô. Nền nhiệt giảm sốc từ 5-7 độ C so với những ngày trước đó.

Dự báo chi tiết nhiệt độ thấp nhất (Đêm 13/12 - 14/12)

Khu vực Nhiệt độ thấp nhất Cảnh báo hình thái thời tiết Hà Nội & ĐB Bắc Bộ 10 - 13°C Rét đậm, gió Đông Bắc cấp 3, giật cấp 4-5. Cảm giác rét buốt do mưa. Vùng núi cao (Mẫu Sơn, Sa Pa) < 6°C Rét hại. Nguy cơ cao xuất hiện băng giá, sương muối phủ trắng. Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) 14 - 17°C Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng cục bộ.

Lưu ý: Tại khu vực Tây Bắc Bộ (Lào Cai, Điện Biên), sự kết hợp giữa không khí lạnh và hội tụ gió có thể gây ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và mưa đá trong đêm 12/12.

2. Báo động đỏ về sức khỏe: Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) khi di chuyển từ trong nhà ấm ra ngoài trời lạnh là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Nguy cơ đột quỵ tăng 80% khi trời trở lạnh

Trả lời báo chí, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh (Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) cảnh báo: "Khi gặp lạnh đột ngột, mạch máu sẽ co thắt lại để giữ nhiệt. Điều này làm huyết áp tăng vọt, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông gây tắc mạch."

Thực tế ghi nhận tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Lão khoa Trung ương, số lượng bệnh nhân nhập viện do đột quỵ vào mùa đông thường tăng đột biến, xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ rệt.

Trẻ em và nguy cơ viêm đường hô hấp

Không chỉ người già, trẻ nhỏ cũng là đối tượng dễ tổn thương. ThS.BS Phùng Hữu Bình (Chuyên khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện MEDLATEC) giải thích: "Môi trường ẩm thấp và lạnh giá là điều kiện lý tưởng cho virus, vi khuẩn sinh sôi. Hệ miễn dịch non nớt của trẻ 1-3 tuổi rất dễ bị tấn công, dẫn đến viêm phổi, viêm amidan cấp."

3. Cẩm nang sống sót qua mùa rét: 3 Nguyên tắc vàng

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước đợt rét đậm kỷ lục này, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo y tế sau:

Quy tắc "10-3-2-1" phòng đột quỵ ban đêm

Hội Đột quỵ Việt Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên bật dậy ngay khi thức giấc. Hãy áp dụng quy tắc:

Nằm thư giãn trên giường 10 giây.

Ngồi dậy trên giường 30 giây.

Thả chân xuống giường 20 giây.

Sau đó mới đứng dậy đi lại nhẹ nhàng.

Chế độ sinh hoạt "Chậm và Ấm"

Uống nước ấm ngay khi ngủ dậy: Giúp làm loãng máu, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Khung giờ tập thể dục: Tuyệt đối không tập thể dục trước 6h sáng. Hãy đợi khi có ánh mặt trời hoặc chuyển sang tập nhẹ nhàng trong nhà. Giữ ấm điểm yếu: Chú trọng giữ ấm vùng đầu, cổ, ngực và gan bàn chân. Đây là những "cửa ngõ" xâm nhập của khí lạnh.

Dấu hiệu nhận biết sớm Đột quỵ (Quy tắc F.A.S.T)

Nếu thấy người thân có các biểu hiện sau, hãy gọi cấp cứu 115 ngay lập tức, tận dụng "thời gian vàng":

F (Face): Miệng méo, nhân trung lệch.

Miệng méo, nhân trung lệch. A (Arm): Yếu liệt tay chân một bên.

Yếu liệt tay chân một bên. S (Speech): Nói ngọng, ú ớ, không rõ lời.

Nói ngọng, ú ớ, không rõ lời. T (Time): Thời gian là não. Cấp cứu càng sớm, di chứng càng ít.

4. Hỏi đáp nhanh về đợt rét

- Đợt rét đậm này kéo dài bao lâu?

Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng sẽ kéo dài khoảng 3-4 ngày, từ 13/12 đến hết 16/12, sau đó nhiệt độ sẽ nhích dần lên nhưng vẫn ở ngưỡng rét.

- Hà Nội có mưa không?

Từ 11-12/12 Hà Nội có mưa rào. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét hại kèm mưa, cảm giác rất buốt giá. Đến 15/12 trời sẽ khô ráo hơn.

- Có nên đưa trẻ đi học khi nhiệt độ dưới 10 độ C?

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C. Phụ huynh cần theo dõi bản tin thời tiết lúc 6h sáng trên VTV để chủ động.

Bản tin được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và các tổ chức y tế uy tín.