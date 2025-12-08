Miền Bắc rét đậm vào cuối tuần

Dự báo Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Đợt rét đậm này sẽ diễn ra khoảng 2 ngày, khả năng đến sớm hơn khoảng 1 tuần so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ thấp nhất của đợt rét này khoảng 10-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Ở Quảng Trị đến Lâm Đồng khả năng cuối tuần này sẽ xảy ra mưa lớn do có nhiễu động gió Đông kết hợp với gió Đông Bắc của không khí lạnh mạnh

Còn ở Nam Bộ khoảng từ giữa tuần này sẽ có hội tụ mưa dông sẽ gia tăng, còn từ nay đến ngày 10/12 trời hầu như nắng ráo.

Theo Cục Môi trường, chỉ số AQI ở Hà Nội sáng nay (8/12) ở mức 161, tương đương mức xấu trong thang cảnh báo. Ở Thái Nguyên, Hải Phòng, chất lượng không khí sáng nay cũng ở mức xấu. Phú Thọ, Ninh Bình ở mức kém.

Do sáng nay ở đồng bằng Bắc Bộ nhiều nơi có sương mù khiến bụi mịn dễ tích tụ ở lớp không khí sát mặt đất. Sương mù khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 4 km. Còn vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xảy ra mưa nhỏ, ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đến trưa và chiều nay, mưa ở Bắc Bộ sẽ dứt, mây mù cũng mỏng dần và nhường chỗ cho nắng xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường sẽ tăng lên 23 - 27 độ C.

Ở Trung Bộ, ngoại trừ các phường ở Thanh Hóa, Nghệ An và ven biển từ Khánh Hòa tới Lâm Đồng là có nắng vào trưa, chiều nay. Còn lại nhiều phường khác, mưa rào có thể xảy ra bất chợt. Nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C.

Trái lại, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ khởi đầu tuần mới với thời tiết nắng đẹp. Cao nguyên Trung Bộ nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ các phường ở đây chỉ từ 25-26 độ C. Nam Bộ nắng mạnh hơn, nhiệt độ các phường trong đó có phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên cao nhất là 31-33 độ C.



