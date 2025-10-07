Liên quan đến mưa lũ, đầu giờ chiều 7/10, Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ ngập lụt sẽ diễn ra tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình