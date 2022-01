Cảnh báo 2 sản phẩm Viên nang Gân Cốt Hoàn và Viên xương khớp Japan chứa chất cấm

Ảnh: VFA

Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn có chứa chất cấm Diclofenac (7,16mg/g) và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Japan chứa chất cấm Diclofenac (4,85mg/g).



Cục An toàn thực phẩm đang chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (nơi lấy mẫu) và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (nơi có cơ sở sản xuất và công bố) xác minh, xử lý vụ việc.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dung không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh dưới đây. Trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: VFA

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn: LSX: 0006; NSX: 20/06/2019; HSD: 19/06/2022; GP Bộ Y tế - 19778/2017/ATTP-XNCB



Cơ sở Kim Hoàn sản xuất: 58 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi lấy mẫu: Nhà thuốc Dũng Loan, 243 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh: VFA

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Japan: Số lô SX: BX021901; Ngày SX: 06/2019; Hạn dùng: 06/2022; Số XNCB: 48441/2017/ATTP-XNCB



Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Japan, địa chỉ: 52/1 ĐHT 10, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Tâm Minh Anh, địa chỉ: 52/1 Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi lấy mẫu: Phòng chẩn trị Đông y Thanh Bình, 215 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.