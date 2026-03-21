Căng thẳng: Romeo Beckham đáp trả chị dâu tỷ phú Nicola Peltz sau phát ngôn đụng chạm tự ái dòng họ!

Mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa vợ chồng Brooklyn Beckham và gia đình đại gia đình nhà Becks lại gây xôn xao. Lần này, cậu con trai thứ hai Romeo Beckham với một động thái được truyền thông ví như một bàn thắng dẫn trước (1-0) dành cho phe nhà nội.

Mọi chuyện bắt đầu từ những chia sẻ mới nhất của Nicola Peltz trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Nữ diễn viên không ngần ngại khẳng định chồng mình, Brooklyn, hiện đã hoàn toàn coi bố mẹ cô như gia đình ruột thịt. Đáng chú ý hơn, Nicola còn nhấn mạnh: "Brooklyn thực sự rất thích chơi bóng đá với các anh chị em của tôi".

Đối với công chúng, đây không chỉ là một lời khen ngợi thông thường. Trong bối cảnh Brooklyn dường như ngày càng xa cách với tầm ảnh hưởng của người cha huyền thoại David Beckham, phát ngôn này bị xem là một "nhát dao" nhắm thẳng vào niềm tự hào về di sản bóng đá của dòng họ Beckham. Việc Brooklyn tìm thấy niềm vui đá bóng bên nhà ngoại thay vì với những người anh em ruột thịt của mình đã gửi đi một thông điệp chia rẽ mạnh mẽ.

Romeo Beckham đáp trả chị dâu (Ảnh: Getty)

Brooklyn vẫn hạnh phúc bên vợ (Ảnh: IGNV)

Màn đáp trả "phút bù giờ" của Romeo

Không để dư luận phải chờ đợi lâu, chỉ vài phút sau khi những dòng chia sẻ của Nicola lan truyền chóng mặt, Romeo Beckham đã có động thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Thay vì những lời tranh cãi ồn ào, cầu thủ trẻ của CLB Brentford đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc tập luyện bóng đá điêu luyện trên sân cỏ.

Giới mộ điệu và truyền thông Anh nhanh chóng giải mã video này là một lời nhắc nhở đanh thép. Kỹ năng bóng đá thực sự và dòng máu thể thao luôn nằm ở những người mang họ Beckham. Hành động đăng video ngay tại thời điểm nhạy cảm được coi là một đòn phản công trực diện, khẳng định vị thế và lòng tự tôn của gia đình trước những ám chỉ từ phía Nicola.

Romeo bảo vệ gia đình nhà Beckham (Ảnh: IGNV)

Rạn nứt khó hàn gắn?

Kể từ đám cưới xa hoa vào năm 2022, mối quan hệ giữa "nàng dâu tỷ phú" và bà mẹ chồng quyền lực Victoria Beckham liên tục bị đặt dưới kính hiển vi của truyền thông. Từ việc tranh cãi về váy cưới cho đến việc Brooklyn đổi họ thành Brooklyn Peltz Beckham, mọi dấu hiệu đều cho thấy sự rạn nứt đang ngày một sâu sắc.

Trong khi Brooklyn dường như đang nỗ lực hòa nhập hoàn toàn vào lối sống thượng lưu của gia tộc Peltz, các thành viên còn lại của nhà Beckham lại chọn cách bảo vệ hình ảnh gia đình bằng sự đoàn kết và những thông điệp ngầm đầy bản lĩnh trên mạng xã hội.

Cuộc chiến truyền thông giữa hai gia tộc danh tiếng dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với hành động mới nhất của Romeo, người hâm mộ đang tự hỏi liệu Brooklyn sẽ đứng ở vị trí nào khi "ngọn lửa" mâu thuẫn giữa vợ và gia đình ruột thịt ngày một bùng phát mạnh mẽ hơn.