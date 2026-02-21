Hết đường cứu vãn: Romeo Beckham tuyên chiến" với chị dâu Nicola Peltz: Cú "like" vạch trần bộ mặt thật của drama gia tộc

Giữa bão dư luận về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của gia tộc giàu có bậc nhất xứ sương mù, động thái mới nhất của Romeo Beckham đã chính thức thổi bùng ngọn lửa mâu thuẫn. Không còn là những lời đồn đoán, cú "like" công khai của cậu con trai thứ nhà David Beckham nhắm vào Nicola Peltz được xem là lời xác nhận về một cuộc rạn nứt không thể cứu vãn.

Trong khi David và Victoria Beckham luôn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh trước truyền thông, thì cậu con trai thứ hai – Romeo Beckham (23 tuổi) lại chọn cách trực diện hơn để bày tỏ thái độ. Mới đây, Romeo đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai nhấn "thích" một đoạn video gây tranh cãi của influencer Ash Cantley trên Instagram. Trong video này, Cantley thẳng thừng chỉ trích Nicola Peltz là "nguồn cơn của mọi rắc rối" và cáo buộc cô đang thao túng Brooklyn, ép buộc anh quay lưng lại với chính gia đình mình.

Hành động này của Romeo không đơn thuần là một cú click chuột vô tình. Trong bối cảnh gia đình Beckham đang chia năm xẻ bảy, việc Romeo ủng hộ quan điểm "Nicola mới là vấn đề" được xem là một tuyên ngôn đanh thép: Anh chọn đứng về phía bố mẹ và sẵn sàng đối đầu với chị dâu để bảo vệ danh tiếng gia tộc.

Romeo thích bài viết cho rằng chị dâu là nguồn cơn sự việc (Ảnh: Getty)

Cú hích khiến Romeo phải "ra tay" được cho là bắt nguồn từ hành động cực đoan của anh cả Brooklyn Beckham vào tháng 1/2026. Thay vì tìm cách hòa giải, Brooklyn đã gây sốc khi tung ra một tuyên bố dài tới 6 trang giấy trên mạng xã hội. Trong đó, anh cáo buộc bố mẹ mình – David và Victoria luôn tìm cách "kiểm soát" và "phá hoại" cuộc sống riêng tư của vợ chồng anh.

Brooklyn thậm chí còn khơi lại những tổn thương cũ tại đám cưới xa hoa năm 2022, cáo buộc mẹ mình đã chiếm lấy "ánh hào quang" trong điệu nhảy đầu tiên. Sự tuyệt tình của Brooklyn còn thể hiện qua việc anh xăm đè lên những hình xăm kỷ niệm dành cho gia đình và cắt đứt liên lạc với những người bạn thân thiết lâu năm của nhà Beckham.

Hiện tại, đế chế Beckham dường như đã chia làm hai chiến tuyến rõ rệt. Một bên là "liên minh truyền thống" bao gồm David, Victoria cùng hai cậu con trai Romeo, Cruz và cô út Harper. Nhóm này vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện để khẳng định sức mạnh gia đình.

Ở phía ngược lại là "phe ly khai" gồm Brooklyn và Nicola Peltz. Kể từ khi kết hôn, Brooklyn dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi quỹ đạo của gia đình, lún sâu vào thế giới hào nhoáng của nhà Peltz tại Mỹ. Nguồn tin thân cận cho biết, Victoria Beckham đã "tan nát cõi lòng" khi thấy các con trai mình đối đầu nhau trên mạng xã hội, nhưng bà cũng không thể ngăn cản sự phẫn nộ của Romeo trước những cáo buộc từ phía anh trai.

Brooklyn và Nicola Peltz dường như đã quay lưng với gia đình (Ảnh: Getty)

Động thái của Romeo Beckham như "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến truyền thông này. Nó cho thấy sự kiên nhẫn của các thành viên nhà Beckham đối với Nicola Peltz dường như đã cạn kiệt. Truyền thông Anh nhận định, đây là lần đầu tiên một thành viên trong nhà Beckham trực tiếp ám chỉ Nicola Peltz là nguồn cơn của mọi rắc rối, thay vì đổ lỗi cho những hiểu lầm truyền thông như trước đây.