6.000 calo/ngày và 3 trụ cột thép: Bí quyết dinh dưỡng biến Erling Haaland thành "quái vật" săn bàn của bóng đá thế giới

Đối với người hâm mộ bóng đá, Erling Haaland là một "Viking hiện đại" không thể nhầm lẫn, một cỗ máy săn bàn được tạo ra để dành riêng cho bóng đá.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh, anh đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng phòng ngự kể từ khi bước chân vào bóng đá đỉnh cao năm 2017, đồng thời là chân sút chủ lực không thể thay thế của đội tuyển Na Uy và Manchester City.

Theo chính lời thừa nhận của Haaland, cả yếu tố di truyền lẫn rèn luyện đều đóng vai trò quan trọng giúp anh trở thành một huyền thoại tương lai.

Trong một video ghi lại "một ngày trong cuộc sống" được Haaland chia sẻ trên YouTube vào tháng 10 năm ngoái, anh cho biết mình thừa hưởng tốc độ từ người mẹ, một cựu vận động viên bảy môn phối hợp của Na Uy và tư duy bóng đá từ người cha, một cựu cầu thủ Premier League cũng từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chế độ sinh hoạt của Haaland được tối ưu hóa nhằm tận dụng tối đa khả năng tự nhiên và duy trì phong độ đỉnh cao. Nhìn vào video YouTube và những thông tin công khai về quy trình của anh, có thể thấy mọi thứ khá đơn giản, ít nhất là đối với một vận động viên đẳng cấp thế giới.

Anh tự nấu những bữa ăn giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi sạch tại địa phương và luôn ưu tiên hàng đầu cho việc phục hồi cơ thể dưới mọi hình thức.

Chế độ ăn giàu protein và thực phẩm thô

Tất nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của Haaland khác biệt hoàn toàn so với một nhân viên văn phòng ít vận động hay thậm chí là một vận động viên nghiệp dư. Anh tập luyện hàng ngày và có thể bứt tốc lên đến gần 35km/h, tất cả được duy trì nhờ chế độ ăn 6.000 calo mỗi ngày.

Cách tiếp cận "thực phẩm là trên hết" của Haaland nhận được đánh giá rất cao từ các chuyên gia dinh dưỡng. Trong video trên YouTube, anh luôn ưu tiên thực phẩm nguyên bản, chưa qua chế biến để nạp năng lượng.

Trong video, bữa sáng của anh gồm cà phê pha sữa và siro phong, ăn kèm trứng và bánh mì lên men sourdough. Haaland chia sẻ với máy quay một cách đầy thực tế rằng: "Với tôi, thói quen này rất logic".

Sau đó, anh ấy đi đến một cửa hàng nông sản để mua một số nhu yếu phẩm: sữa tươi chưa tiệt trùng, mật ong nguyên chất, cùng các phần thịt cắt sẵn như thăn lưng (ribeye), thăn nội (fillet), sườn bò râu-rồng (tomahawk) và sườn ngắn (short rib).

Anh ấy khép lại ngày làm việc của mình bằng một bữa ăn với bít tết tươi ngon, khoai tây và salad. Trong bộ phim tài liệu "Haaland: The Big Decision" phát hành năm 2022, cầu thủ này cũng chia sẻ rằng anh có ăn nội tạng động vật, bao gồm cả tim và gan.

Anh kết thúc ngày bằng món bít tết chế biến tươi, ăn kèm khoai tây và salad. Trong bộ phim tài liệu "Haaland: The Big Decision" năm 2022, cầu thủ này còn tiết lộ mình ăn cả thịt nội tạng, bao gồm tim và gan bò.

Với một người bình thường, họ sẽ được khuyên nên tiết chế các phần thịt đỏ giàu chất béo này để ưu tiên cho protein nạc và chất xơ từ trái cây, rau củ tươi cùng ngũ cốc nguyên hạt.

Bởi lẽ, việc dung nạp quá nhiều chất béo bão hòa có trong thịt đỏ dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trong khi chất xơ lại là "chìa khóa" giúp phòng ngừa căn bệnh này.

Trong một video ghi lại cuộc sống thường nhật được đăng tải vào tháng 4, ly cà phê quen thuộc của anh đã được bổ sung thêm collagen. Sau đó, anh thưởng thức món bánh taco gà xé sợi phủ đầy rau củ, do chính các đầu bếp của câu lạc bộ Manchester City chuẩn bị.

Khả năng vận động và phục hồi

Mario Pafundi, chuyên gia vật lý trị liệu của Haaland, chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport của Ý vào tháng trước rằng họ làm việc cùng nhau để chuẩn bị cho cơ thể của Haaland trước mỗi trận đấu, cũng như tập trung vào việc phục hồi và kiểm soát chấn thương.

Trong video YouTube tháng 10, Haaland nằm trên giường trong khi Pafundi thực hiện các bài giãn cơ hông. Cầu thủ này nửa đùa nửa thật rằng đây chính là yếu tố sống còn để ghi được nhiều bàn thắng.

Haaland bổ sung các bài tập phục hồi với Pafundi bằng liệu pháp nhiệt đối nghịch, luân phiên giữa phòng xông hơi và bồn tắm đá lạnh, cùng với liệu pháp ánh sáng đỏ.

Không chỉ dừng lại ở các liệu pháp công nghệ cao, chìa khóa thực sự trong quy trình của Haaland chính là sự kỷ luật tuyệt đối. Với tiền đạo người Na Uy, việc chăm sóc cơ thể không phải là một lựa chọn tùy hứng, mà là một phần của "triết lý sống" chuyên nghiệp.

Chính nhờ thái độ nghiêm túc và bền bỉ trong từng bài tập phục hồi nhỏ nhất, anh đã xây dựng được một nền tảng thể lực "thép", giúp cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng để bùng nổ, dù phải chinh chiến với mật độ thi đấu dày đặc tại giải Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh việc ăn uống khoa học và giữ dáng, giấc ngủ là trụ cột thứ ba trong thói quen của Haaland.

"Với tôi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống có lẽ là giấc ngủ, không chỉ là ngủ nhiều, mà phải là ngủ ngon," anh nói với tạp chí GQ năm 2023.

Để có được chất lượng giấc ngủ tốt nhất, Haaland cố gắng làm việc thuận theo nhịp sinh học của cơ thể. Anh thích bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ ngắn để đón ánh sáng ban ngày và hít thở không khí trong lành.

Vào buổi tối, anh đeo kính lọc ánh sáng xanh, bước sóng ánh sáng có lợi vào ban ngày nhưng lại gây gián đoạn quá trình giải phóng các hormone gây buồn ngủ vào ban đêm.

"Tại sao lại không chứ? Cho cuộc sống và cả sự nghiệp của mình, tại sao không thử tối ưu hóa những điều nhỏ nhặt một cách tốt nhất có thể?" Haaland chia sẻ.

Theo: Business Insider