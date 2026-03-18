Đi qua mùa cao điểm Tết, thị trường điện ảnh Việt đang chuẩn bị tiến tới một thời điểm sôi động không kém là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Hiện tại, đã có 5 tác phẩm dự kiến ra rạp, và nổi bật trong số đó là bộ phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Khai thác những giá trị nguyên bản ở vùng núi rừng Tây Bắc, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cài cắm yếu tố kinh dị, hứa hẹn mang đến những thước phim sởn gai ốc. Ấn định phát hành vào ngày 24/4, dự án điện ảnh thứ 2 của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Hollywood.

Trang báo uy tín Deadline đã đề cập đến việc phim sẽ được phát hành quốc tế trong thời gian tới.

Theo Deadline, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng được định hình là một tác phẩm kinh dị quy mô lớn, kết hợp giữa chất liệu thần thoại khu vực với nỗi sợ mang đậm tính điện ảnh. Bộ phim gây ấn tượng nhờ loạt phân cảnh căng thẳng, các nghi thức cổ xưa cùng bầu không khí rùng rợn của những cánh rừng sâu Việt Nam, qua đó được xem là một trong những dự án kinh dị tham vọng bậc nhất của điện ảnh Việt từ trước đến nay.

Bộ phim được sản xuất với mục tiêu đưa dòng phim kinh dị Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Phí Phông được kỳ vọng sẽ là tác phẩm kinh dị táo bạo, khai thác trọn vẹn những truyền thuyết đáng sợ của khu vực. Huyền thoại Phí Phông, vốn đã ám ảnh nhiều thế hệ, hứa hẹn sẽ tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh dòng phim kinh dị Đông Nam Á ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Không ít chuyên gia trong ngành nhận định Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là minh chứng rõ nét cho quy mô và tham vọng mà điện ảnh kinh dị Việt Nam có thể đạt tới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tác phẩm sẽ góp phần đưa câu chuyện rùng rợn đậm chất bản địa này đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, Mockingbird Pictures đảm nhiệm khâu phát hành quốc tế, ra mắt tại nhiều quốc gia trong khu vực. Mở đầu là Indonesia vào ngày 13/5 (PT Omega), tiếp đến là Malaysia và Brunei (Golden Screen Cinemas) cùng Hồng Kông (Trung Quốc) (Sil-Metropole Organisation) vào ngày 14/5. Ngoài ra, kế hoạch phát hành tại Bắc Mỹ (Mockingbird Pictures), cũng như tại Đài Loan (Trung Quốc) (MovieCloud), Campuchia và Lào (M Pictures) đang được hoàn tất, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay.

Lấy bối cảnh một ngôi làng vùng núi hẻo lánh, câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Phí Phông, một thực thể siêu nhiên đáng sợ có thể sống lẫn với con người vào ban ngày nhưng ban đêm lại âm thầm hút máu và sinh lực của nạn nhân. Truyền thuyết này được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong đời sống tâm linh của các cộng đồng vùng cao phía Bắc, và từ lâu đã được xem là một trong những câu chuyện kinh dị ám ảnh nhất của khu vực.

Bộ phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch, với sự tham gia của các diễn viên Việt Nam như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, cùng sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan - người từng góp mặt trong loạt kinh dị Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng. Đặc biệt, 3 phần phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng đã cán mốc 1300 tỷ đồng chỉ riêng ở Thái Lan.

Sinh năm 2014, Nina Nutthacha Padovan là diễn viên nhí mang hai dòng máu Anh - Thái, hiện đang là thực tập sinh trực thuộc GMM Grammym một trong những tập đoàn giải trí và truyền thông hàng đầu Thái Lan. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã được đào tạo bài bản ở nhiều lĩnh vực như ca hát, vũ đạo và diễn xuất chuyên nghiệp. Trong những lần sang Việt Nam quảng bá cho loạt phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng cùng đàn anh Nadech Kugimiya, Nina nhanh chóng ghi điểm với khán giả nhờ sự năng động, thân thiện. Đặc biệt, cô bé còn khiến fan thích thú khi nhiệt tình “bắt trend”, nhảy theo nhiều ca khúc Việt, cho thấy sự gần gũi và tinh thần hội nhập rất đáng yêu.