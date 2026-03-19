Sau khi vụ việc liên quan đến ồn ào của Nguyễn Thúc Thùy Tiên khép lại giai đoạn xét xử và bước sang quá trình thi hành án, mọi động thái từ gia đình, bạn bè của nàng hậu đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù không xuất hiện quá dày đặc, nhưng thỉnh thoảng những cập nhật nhỏ cũng đủ khiến mạng xã hội chú ý. Mẹ của Thùy Tiên từng gây xôn xao khi livestream bán hàng. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sau đó, bà thông báo sẽ ở ẩn và gần như không còn cập nhật gì trên mạng xã hội.

Cho đến tối 18/3, mẹ Thùy Tiên bất ngờ có động thái mới trên TikTok cá nhân. Cụ thể, bà đăng tải một đoạn clip cập nhật cuộc sống đời thường, thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Có thể thấy, mẹ Thuỳ Tiên ở nhà riêng nhỏ gọn, ấm cúng, phía sau còn treo ảnh của 2 mẹ con. Điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả lại nằm ở dòng caption ngắn gọn đi kèm: “Mình đã trở lại”.

Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, nhưng thông báo này nhanh chóng nhận về nhiều tương tác. Bên dưới phần bình luận, không ít người gửi lời hỏi thăm sức khoẻ. Mẹ của Thuỳ Tiên không nói thêm bất kì điều gì mà chỉ động thái thả tim cho các bình luận tích cực, nhẹ nhàng của cộng đồng mạng.

Mẹ của Thuỳ Tiên trở lại MXH sau gần 2 tháng im hơi lặng tiếng (ảnh: TikTok nhân vật)

Thuỳ Tiên từng chia sẻ bố mẹ cô không hạnh phúc, cô được gia đình nội nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy nhiên, Thuỳ Tiên vẫn được cả bố và mẹ dành sự quan tâm, yêu thương. Bố mẹ Thuỳ Tiên vẫn thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng của con. Khi Thuỳ Tiên gặp biết cố, gia đình cô cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội. Lần gần nhất mẹ Thuỳ Tiên lộ diện là tại phiên toà xét xử con gái.

Lần gần nhất bà xuất hiện công khai là tại phiên toà xét xử Thuỳ Tiên (Ảnh: Viết Thanh)

Vào đầu tháng 1/2026, mẹ Thuỳ Tiên bất ngờ bật livestream trên trang cá nhân để bán hàng tiếp thị liên kết. Bà cho biết ban đầu có cảm giác hồi hộp, khó thở khi trở lại công việc này nhưng sau đó đã ổn định lại. Mẹ Thuỳ Tiên ngồi trong không gian hẹp, giới thiệu từng món hàng mình đang trải nghiệm dùng thấy tốt, sau đó gắn giỏ hàng để người xem livestream có thể mua. Dù từng có kinh nghiệm làm công việc này nhưng mẹ Thuỳ Tiên nhiều lần ấp úng, lúng túng vì lý do không biết phải nói gì.

Livestream của mẹ Thuỳ Tiên kéo dài vài tiếng, hút hàng trăm đến vài nghìn người xem trực tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tư vấn mua hàng thì nhiều người hỏi thăm về tình trạng của Thuỳ Tiên. Mẹ của Thuỳ Tiên chỉ im lặng bỏ qua những bình luận trên, tập trung vào việc buôn bán. Bà lặp đi lặp lại 1 câu nói: "Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, mình chỉ livestream bán hàng thôi chứ không nói chuyện ngoài lề".

Mẹ Thuỳ Tiên từng livestream bán hàng nhưng chỉ được ít ngày thì dừng lại (ảnh: FBNV)

Đến cuối tháng 1/2026, mẹ Thuỳ Tiên chia sẻ: "Tôi nói thật là ngày mai tôi sẽ đi một thời gian, tôi sẽ không livestream, không gặp mọi người và mọi người sẽ không thấy tôi bất kì ở đâu hết. Có thể là 2,3 hoặc 5 tháng hoặc đến khi nào bé Tiên trở về. Tôi không phải đi chùa nhưng sẽ ẩn náu một thời gian".

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Thuỳ Tiên vẫn đang trong giai đoạn thi hành án 2 năm tù

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.