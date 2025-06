Ngày 13/6, tờ KoreaBoo đưa tin nữ ca sĩ Eun Jong (còn được gọi là SILVERBELL) gây xôn xao dư luận Hàn Quốc khi thông báo cuộc hôn nhân của cô và nhạc sĩ Yoon DDan DDan đã kết thúc. Cô cho biết bản thân đã bị chồng phản bội. Sau khi phát hiện Yoon DDan DDan ngoại tình, Eun Jong đã đâm đơn kiện "tiểu tam" ra tòa. Sau 1 năm đấu tranh pháp lý, cô đã thắng kiện.

Eun Jong chia sẻ trước khi đi đến bước đường này, nữ ca sĩ đã cố gắng hàn gắn với Yoon DDan DDan, nhưng bất thành. Phẫn nộ hơn cả là trong lúc cô và "tiểu tam" đang hầu tòa, Yoon DDan DDan vẫn bất chấp liên lạc với nhân tình mặc kệ cảm xúc của vợ. Việc chồng nhạc sĩ nhất quyết không chấm dứt với kẻ thứ 3, lại có hành vi bạo lực gia đình khiến Eun Jong quyết định đệ đơn ly hôn. "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán ly hôn. Anh ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói với tôi bất kỳ 1 lời xin lỗi chân thành nào", Eun Jong không giấu được nỗi cay đắng.

Eun Jong thông báo ly hôn chồng nhạc sĩ sau 3 năm cưới vì bị phản bội. Cô đồng thời cho biết đã thắng kiện "tiểu tam" phá hoại cuộc hôn nhân của mình

Ngoài ra, Eun Jong cũng cho biết cô đang phải trị liệu tâm lý sau khi trải qua cuộc hôn nhân địa ngục với Yoon DDan DDan. Theo nữ ca sĩ, mối quan hệ độc hại với Yoon DDan DDan đã khiến cô chịu tổn thương nặng nề về mặt tâm lý lẫn thể chất.

Eun Jong chia sẻ cô phải đi trị liệu tâm lý sau những tổn thương do chồng cũ gây ra

Eun Jong và Yoon DDan DDan là cặp vợ chồng ca sĩ - nhạc sĩ được yêu mến ở showbiz Hàn Quốc. Họ kết hôn vào năm 2022. Yoon DDan DDan là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng với những bài hát như The Night I Miss You, Walking Through Winter, Me, Trying Hard – You, Unknowable... Trong khi đó, Eun Jong đã tạo dựng được tên tuổi trong làng nhạc Hàn Quốc qua các ca khúc như Smile, Reset hay The Tortoise and the Hare.

Cuộc hôn nhân của Eun Jong và Yoon DDan DDan kết thúc chỉ sau 3 năm cưới

Nguồn: KoreaBoo