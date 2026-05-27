Canada Study Permit 2026: Chuẩn bị hồ sơ thế nào để tăng tỷ lệ thành công?

Theo các chuyên gia tư vấn tại IDP, thư mời nhập học chỉ là bước khởi đầu. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở cách học sinh thể hiện mục tiêu học tập rõ ràng, năng lực hiện có và sự chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình du học Canada .

Những cập nhật quan trọng về Study Permit Canada 2026

Việc nắm bắt đúng các yêu cầu từ Bộ Di trú Canada (IRCC) là yếu tố then chốt giúp tăng tỷ lệ được cấp Study Permit Canada. Dưới đây là những cập nhật chính mà học sinh và phụ huynh cần lưu ý:

- Thư mời nhập học (LOA) phải được cấp bởi trường thuộc danh sách DLI (Designated Learning Institution – cơ sở giáo dục được chỉ định). Với bậc sau trung học, thư mời này còn phải được trường xác thực trong quy trình xét hồ sơ.

- PAL/TAL (Thư phân bổ từ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ) vẫn áp dụng cho phần lớn hồ sơ Study Permit. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2026, sinh viên theo học chương trình cấp bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các trường công lập sẽ được miễn yêu cầu này.

- Chứng minh tài chính tiếp tục là điều kiện bắt buộc. Với hồ sơ nộp từ 01/09/2025, chi phí sinh hoạt tối thiểu ngoài Quebec là 22.895 CAD/năm, chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại.

4 yếu tố quan trọng giúp hồ sơ Study Permit Canada thuyết phục hơn

1. Lựa chọn trường và chương trình học phù hợp

Lựa chọn đúng trường và ngành học là nền tảng quan trọng của một hồ sơ du học Canada rõ ràng. Bên cạnh việc trường cần nằm trong danh sách DLI, chương trình học cũng nên phù hợp với năng lực, nền tảng học tập và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Với mạng lưới hơn 250 đối tác giáo dục tại Canada, IDP luôn đồng hành cùng học sinh trong quá trình tìm hiểu trường, chương trình học và theo dõi hồ sơ xuyên suốt quá trình nộp đơn. Sự hỗ trợ này giúp học sinh có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn đúng hướng ngay từ đầu, đồng thời xây dựng lộ trình du học rõ ràng và nhất quán hơn.

2. Chuẩn bị tiếng Anh từ sớm

Tiếng Anh là một trong những nền tảng quan trọng giúp học sinh sẵn sàng cho hành trình du học Canada. Không chỉ phục vụ yêu cầu xét tuyển, năng lực tiếng Anh còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng theo kịp chương trình học thuật và hòa nhập với môi trường học tập quốc tế.

Tùy vào từng trường và bậc học mà yêu cầu tiếng Anh có thể khác nhau. Thông thường, mức điểm IELTS phổ biến thường dao động:

Cao đẳng: IELTS 6.0 – 6.5

Đại học: IELTS 6.5

Sau đại học: IELTS 6.5 – 7.0 trở lên

Việc chuẩn bị tiếng Anh từ sớm giúp học sinh có thêm thời gian xây dựng lộ trình ôn luyện phù hợp, chủ động hơn khi chọn trường, chọn kỳ nhập học và hạn chế áp lực thi gấp trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ.

3. Chứng minh tài chính minh bạch

Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng trong hồ sơ Study Permit, vì đây là cơ sở để thể hiện khả năng chi trả cho quá trình học tập và sinh hoạt tại Canada. Một hồ sơ tài chính rõ ràng thường cần thể hiện rõ nguồn thu nhập của gia đình, khoản tiết kiệm, lịch sử tài chính và kế hoạch chi trả cho học phí cũng như sinh hoạt trong suốt thời gian học.

Sự minh bạch và nhất quán ở phần này giúp hồ sơ thể hiện tốt hơn mức độ chuẩn bị của gia đình đối với kế hoạch du học. Theo hướng dẫn từ IRCC, các giấy tờ chứng minh tài chính có thể bao gồm sao kê ngân hàng, biên lai đóng học phí, chứng chỉ đầu tư bảo đảm GIC hoặc các tài liệu phù hợp khác tùy từng trường hợp.

4. Hoàn thiện Study Plan rõ ràng và logic

Study Plan (kế hoạch học tập) là phần giúp làm rõ định hướng học tập của học sinh trong hồ sơ du học Canada. Một Study Plan hiệu quả thường tập trung trả lời ba câu hỏi chính:

Vì sao Canada là điểm đến phù hợp?

Vì sao lựa chọn ngành học và trường học này?

Định hướng sau tốt nghiệp là gì?

Study Plan không nhất thiết phải quá dài, nhưng cần mạch lạc, logic và thống nhất với các phần còn lại của hồ sơ. Ở bước này, học sinh có thể tham khảo hướng dẫn từ IDP để định hình nội dung phù hợp. Sau đó, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ rà soát, góp ý và điều chỉnh trước khi nộp, nhằm giúp phần giải trình rõ ràng hơn và tăng tính thuyết phục cho toàn bộ hồ sơ.

Chuẩn bị sớm – lợi thế quan trọng khi xin Study Permit Canada

Khi quy trình xét duyệt Study Permit Canada ngày càng được chuẩn hóa, việc chuẩn bị từ sớm trở thành lợi thế rõ rệt. Học sinh có thêm thời gian hoàn thiện học lực, nâng cao năng lực tiếng Anh, lựa chọn trường phù hợp và sắp xếp hồ sơ tài chính một cách bài bản hơn.

Với 57 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học quốc tế và 30 năm đồng hành cùng học sinh Việt Nam, đội ngũ tư vấn của IDP Education luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, từ tư vấn thông tin, lựa chọn ngành học, đến hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị hành trang lên đường du học.

Trong tháng 07/2026, Triển lãm Du học IDP sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ. Đây là dịp để phụ huynh và học sinh cập nhật những thông tin mới nhất về điều kiện du học, xu hướng chọn ngành, lộ trình học tập, chính sách học bổng, đồng thời gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường quốc tế. Sự kiện quy tụ hơn 150 trường trung học, cao đẳng và đại học, cùng nhiều suất học bổng có giá trị từ 30% đến 100%.

Sự kiện được tổ chức tại:

Hà Nội: Thứ Bảy, ngày 04/07, 08:30 - 12:00 | Tầng 6, Khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

TP.HCM: Chủ Nhật, ngày 05/07, 08:30 -12:00 | Tầng 5, GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Thứ Năm, ngày 09/07, 17:00 - 20:00 | Tầng 5, Charmant Suites, Cần Thơ, 45 Ngô Quyền, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Đà Nẵng: Thứ Bảy, ngày 11/07, 08:30 - 12:00 | Tầng 2, Khách sạn Novotel Premier Han River, số 36 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

