Vì sao nên chọn học Thạc sĩ tại Anh?

1. Thời gian học chỉ 1 năm

Khác với nhiều quốc gia, chương trình Thạc sĩ tại Anh được thiết kế cô đọng trong 12 tháng với nội dung học chuyên sâu. Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp sớm, nhanh chóng gia nhập thị trường lao động và tiết kiệm thời gian gián đoạn sự nghiệp.

2. Chi phí học tập được tối ưu

Rút ngắn thời gian học đồng nghĩa với việc giảm đáng kể học phí và chi phí sinh hoạt. Đây là lợi thế lớn so với các chương trình kéo dài 2 năm ở nhiều quốc gia khác.

3. Chất lượng đào tạo hàng đầu

Du học Anh nổi tiếng là điểm đến quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng toàn cầu, đặc biệt là nhóm Russell Group. Bên cạnh đó, chương trình học được thiết kế tinh gọn, chú trọng kiến thức cốt lõi và kỹ năng thực tiễn, phù hợp nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Đại diện trường đại học đánh giá hồ sơ trực tiếp tại một sự kiện của IDP. (Ảnh: IDP)

4. Cơ hội ở lại làm việc

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế tại Anh có thể ở lại làm việc theo diện Graduate Route Visa trong 1.5 năm đối với bậc Đại học và Thạc sĩ, và 3 năm đối với bậc Tiến sĩ. Chính sách này giúp bạn tích lũy kinh nghiệm làm việc quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ trong môi trường toàn cầu.

5. Nhiều học bổng hấp dẫn

Các trường đại học tại Anh hiện cung cấp nhiều chương trình học bổng với giá trị đa dạng, từ hỗ trợ một phần đến toàn phần. Trong quá trình xét tuyển, một bộ hồ sơ nổi bật, đặc biệt là bài luận cá nhân SOP (Statement of Purpose), đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng cơ hội nhận học bổng.

- Loughborough Univeristy: Học bổng Thạc sĩ trị giá 100%

- Leeds Beckett University: Học bổng Thạc sĩ trị giá 5.000 GBP và 50%

- Nottingham Trent University: Học bổng Thạc sĩ lên đến 50%

- Sheffield Hallam University: Học bổng Thạc sĩ trị giá 5.000 GBP và 50%

- Queen Mary University of London: Học bổng Thạc sĩ trị giá 7.000 GBP và 10.000 GBP

- University of Birmingham: Học bổng Thạc sĩ lên đến 25.000 GBP

- Univeristy of Bristol: Học bổng Thạc sĩ lên đến 26.000 GBP

- University of Exeter: Học bổng Thạc sĩ lên đến 10.000 GBP

- University of Northampton: Học bổng Thạc sĩ lên đến 50%

Theo các chuyên gia tư vấn của IDP, hồ sơ học bổng nên được chuẩn bị càng sớm càng tốt, trong đó bài luận cá nhân là yếu tố có thể tạo ra khác biệt giữa các ứng viên.

Nhằm hỗ trợ học sinh tối ưu hồ sơ và gia tăng cơ hội nhận học bổng Anh, IDP Vietnam triển khai chương trình sửa bài luận cá nhân UK SOP YOU ARE UKNIQUE thường niên với sự hỗ trợ của chuyên gia Phan Thanh Tùng – Cựu du học sinh Anh, từng đạt học bổng toàn phần Chevening từ chính phủ Anh. Chương trình được giới thiệu từ năm 2019 và đã giúp cho hàng ngàn thí sinh nộp hồ sơ học bổng thành công. YOU ARE UKNIQUE mùa 6 bắt đầu từ 15/08/2025 – 31/05/2026.

Trong chương trình, thí sinh sẽ được:

- Tư vấn trực tiếp cách xây dựng bài luận SOP

- Hướng dẫn lồng ghép hoạt động ngoại khóa & trải nghiệm cá nhân

- Phát triển ý tưởng và định hình “thương hiệu cá nhân” trong hồ sơ.

Thực tế cho thấy, việc chuẩn bị bài luận một cách chiến lược có thể giúp hồ sơ của bạn nổi bật hơn trong quá trình xét tuyển và xét học bổng. Trường hợp của Trương Linh Giang (IDP Hải Phòng) là một ví dụ, khi bạn đã nhận học bổng £15.000 cho chương trình Thạc sĩ Marketing tại University of Bath (ngôi trường nằm trong top 7 tại Anh) sau quá trình xây dựng hồ sơ có định hướng và được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia IDP.

Trương Linh Giang, học sinh nhận được học bổng £15.000 cho chương trình MSc Marketing tại University of Bath (ngôi trường top 7 tại Anh).

Du học Anh: Lựa chọn chiến lược cho hành trình dài hạn

Khi chi phí du học ngày càng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chương trình Thạc sĩ tại Anh nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa: chất lượng cao – thời gian học ngắn – chi phí tối ưu . Việc chuẩn bị hồ sơ từ sớm không chỉ giúp bạn chủ động chọn ngành, chọn trường, mà còn tăng cơ hội săn học bổng và tối ưu tài chính ngay từ đầu.

Với hơn 57 năm kinh nghiệm toàn cầu và 30 năm tại Việt Nam , IDP Education hiện là đối tác của hàng trăm trường đại học tại Anh, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình:

Tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp

Giới thiệu học bổng cho hồ sơ tiềm năng

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ & xin visa

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu: tìm kiếm chỗ ở, bảo hiểm, dịch vụ giám hộ và các thủ tục liên quan…

