Trong xu hướng hội nhập giáo dục khu vực, việc lựa chọn một môi trường học tập quốc tế gắn với chính sách hỗ trợ thiết thực đang trở thành ưu tiên của nhiều sinh viên châu Á. Tại Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đang tạo dấu ấn riêng khi xây dựng học bổng hướng đến việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong khu vực.

Nổi bật trong chính sách học bổng dành riêng cho du học sinh Châu Á vừa được công bố là Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần, được trao theo tiêu chí mỗi quốc gia lựa chọn một đại diện tiêu biểu. Giá trị học bổng bao gồm 100% học phí toàn khóa trị giá từ 285,76 triệu đồng/suất, cùng sinh hoạt phí 2 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học tập (tổng hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đang tạo dấu ấn riêng khi xây dựng học bổng hướng đến việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong khu vực.

Bên cạnh các suất học bổng toàn phần, SIU còn áp dụng chính sách hỗ trợ 40% học phí toàn khóa dành cho du học sinh khi theo học tại trường. Mức hỗ trợ này được triển khai cho 29 chuyên ngành đào tạo, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho sinh viên trong khu vực. Chính sách học bổng đặc thù của SIU tạo điều kiện để sinh viên quốc tế an tâm theo đuổi chương trình học, dành nhiều thời gian hơn cho việc trau dồi kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm trong môi trường đa văn hóa.

Để hỗ trợ sinh viên trong quá trình thích nghi, SIU triển khai chương trình dự bị tiếng Việt dành cho những học viên chưa có nền tảng ngôn ngữ. Chương trình do Trung tâm Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin SIU (CLT) tổ chức, giúp sinh viên từng bước hoàn thiện kỹ năng tiếng Việt và đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần giúp sinh viên tự tin bước vào môi trường học tập chính khóa.

Chính sách học bổng đặc thù của SIU tạo điều kiện để sinh viên quốc tế an tâm theo đuổi chương trình học

Với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, SIU tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến học thuật dành cho du học sinh các nước châu Á. Chính sách học bổng được thiết kế đồng bộ, gắn liền với chiến lược đào tạo chất lượng cao, góp phần tạo dựng một thế hệ sinh viên có năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu.

Là trường đại học quốc tế đầu tiên tại TP.HCM có cả chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh, SIU thu hút sinh viên Việt Nam và cả quốc tế. Trong những năm qua, nhà trường đã xây dựng hệ sinh thái học tập hiện đại, chuẩn quốc tế với các chương trình đào tạo kiểm định bởi các tổ chức quốc tế, cùng đội ngũ giảng viên trình độ cao.

SIU là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và là một trong số ít trường ở châu Á, đạt kiểm định quốc tế về khối ngành Kinh doanh của IACBE.

SIU là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng hàng đầu thế giới như: Hội đồng Kiểm định Quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội Phát triển Giảng dạy Doanh thương Bậc Đại học (AACSB). Đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và là một trong số ít trường ở châu Á, đạt kiểm định quốc tế về khối ngành Kinh doanh của IACBE.

Năm 2024, chương trình Cử nhân Khoa học máy tính của SIU đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế bởi Ủy ban Kiểm định các Chương trình Máy tính (CAC) của ABET, Hoa Kỳ.