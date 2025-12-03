Fanpage aFamily

Cẩn trọng! Những hành vi tưởng bình thường, nay bị phạt

Anh Vũ,
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi trong gia đình lâu nay tưởng chừng bình thường nhưng nay vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

Các hành vi đối xử người trong gia đình dễ bị phạt nặng không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

 

Theo Người lao động Copy link 12/03/2025 11:18 (GMT +7)
