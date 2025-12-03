TPHCM: Khẩn trương ứng phó triều cường đầu tháng 12
Các đơn vị phối hợp trong việc vận hành hồ chứa, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn khẩn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 12-2025.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, xã thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, kênh, rạch, vùng trũng thấp biết để chủ động ứng phó.
Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý.
Đồng thời, gia cố đê bao, bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ bao, sự cố cống kiểm soát triều gây ngập úng.
UBND các phường, xã (ven sông lớn, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của triều cường) nắm chắc diễn biến của triều cường, khi xảy ra sự cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều... báo cáo nhanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời.
Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các phường, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm.
Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra.
Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng...) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ mực nước triều hạ du và mưa lớn tại TPHCM phối hợp trong việc vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.
Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại các trạm trên sông Sài Gòn (trạm Phú An và trạm Thủ Dầu Một).
Theo đó, ngày 3-12 (14-10 âm lịch): tại trạm Phú An là 1,57 m (lúc 2 giờ 30 phút) và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,64 m (lúc 4 giờ).
Ngày 4-12 (15-10 âm lịch): tại trạm Phú An là 1,63 m (lúc 3 giờ 30 phút); 1,55 m (lúc 15 giờ) và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,70 m (lúc 4 giờ 30 phút); 1,64 m (lúc 16 giờ).
Ngày 5-12 (16-10 âm lịch): tại trạm Phú An là 1,67 m (lúc 4 giờ); 1,63 m (lúc 16 giờ) và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,75 m (lúc 5 giờ); 1,76 m (lúc 17 giờ).