Bé gái bị gia đình nội tra tấn: Đây là hành vi nghiêm trọng

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ bé gái 13 tuổi bị gia đình nội tra tấn vì nghi trộm tiền.

Không lấy tiền nhưng buộc phải nhận

Bé gái đang sống chung với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) và ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh bà Hằng). Trước đó, họ nghi ngờ bé lấy trộm tiền của bà nội.

Bé gái 13 tuổi bị tra tấn.

Khoảng 22 giờ tối 16-11, bé gái đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng và ông Trung tra khảo, túm tóc, đánh bằng cây gỗ, chổi lau nhà... Do bị đánh đau, bé gái buộc nhận là đã lấy tiền để cả hai dừng lại.

Sau đó, ông Thành vặn tay bé gái, yêu cầu trả lại tiền. Song, do bản thân không lấy trộm tiền nên cháu không trả lời được. Ông này và Trung kéo bé xuống khu vực cạnh nhà bếp tiếp tục đánh, ép phải khai và giao nộp số tiền bị cho là lấy trộm.

Sáng hôm sau, bé vùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện. Bé gái được xác định bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Hành vi nghiêm trọng

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự và quyền được bảo vệ của trẻ em.

Bạo lực trẻ em là hành vi đã bị cấm theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em năm 2016. Ngoài ra, quyền trẻ em là một chế định đã được ghi nhận tại khoản 1 Điều 37 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.

Vụ việc trên, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà hành vi bạo lực trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 22 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, hành vi bạo lực trẻ em có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Đồng thời buộc phải khắc phục hậu quả như chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em đối với hành vi vi phạm.

Về xử lý hình sự, đầu tiên, hành vi đánh đập nhiều lần, gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho cháu gái, trong đó có sự đồng thuận của nhiều người thân thích như bà nội, ông dượng và anh trai bà nội đánh đập dã man, đã đủ yếu tố cấu thành tội danh Tội ngược đãi hoặc hành hạ con cháu theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015, bổ sung năm 2017. Tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng áp dụng trong trường hợp này là "đối với người dưới 16 tuổi", "phạm tội có tính chất côn đồ" có thể bị phạt tù từ 2-5 năm.

Thứ hai, căn cứ theo kết luận giám định tỷ lệ thương tật của cháu bé, trường hợp ngay cả khi thương tích dưới 11% thì những người đánh đập cháu vẫn có thể phạm tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình 2015, bổ sung năm 2017, vì hành vi đánh cháu khi sử dụng hung khí nguy hiểm như: khúc gỗ, cây lau nhà.

Các tình tiết phạm tội như "dùng khung khí nguy hiểm" và "đối với trẻ em dưới 16 tuổi", "có tính chất côn đồ". Đây là các tình tiết định khung tăng nặng căn cứ theo khoản 1 điểm a, c, i điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015). Khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp tỉ lệ thương tật trên 11% với các tình tiết nêu trên, mức phạt tù có thể cao hơn.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, người gây ra thương tích, bạo hành đánh đập cháu gái phải bồi thường theo Điều 590 Bộ Luật dân sư 2015 gồm các chi phí điều trị vết thương, khám chữa bệnh, tổn thất tinh thần, chi phí chăm sóc và các thiệt hại khác do luật định.