Cần Thơ: Bắt chủ quán ăn Nồi Đất nổi tiếng trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 18/5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho hay đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở của chủ quán ăn nổi tiếng về hành vi trốn thuế.

Bị can là Phan Minh Thuận (44 tuổi, còn có tên gọi là Thuận Nồi Đất), là giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 (địa chỉ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đồng thời là chủ quán ăn Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ.

Công an thi hành lệnh bắt Phan Minh Thuận. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo Phụ nữ TP.HCM đưa tin, theo công an, để có đất xin làm dự án khu nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận trực tiếp và nhờ nhiều người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân. Tuy nhiên, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế, nhằm trốn thuế.

Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai gần 9 tỷ đồng, tương đương 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, Thuận trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng. Thuận sau đó âm thầm rời khỏi địa phương.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Minh Thuận về hành vi trốn thuế. Công an TP Cần Thơ đã bắt được Thuận khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Khám xét chỗ, nơi làm việc của Thuận, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan vụ án...

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo: các cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản, hoặc biết Thuận trốn thuế hay phạm tội khác, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp điều tra viên Hoàng Trọng Tú (điện thoại: 069.3672.215) cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi.