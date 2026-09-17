Thêm ca can thiệp tim bào thai thành công tại TP.HCM

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, thai phụ 29 tuổi, ngụ tại Nghệ An, mang thai lần đầu bằng phương pháp tự nhiên. Kết quả khám thai trong ba tháng đầu và xét nghiệm sàng lọc trước sinh chưa ghi nhận bất thường.

Đến tuần thai thứ 25, siêu âm phát hiện thai nhi bị không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải mức độ trung bình. Đây là một dạng tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ làm thất phải ngày càng kém phát triển nếu dòng máu qua van động mạch phổi không được khơi thông kịp thời.

Trước diễn tiến nhanh của bệnh, ngày 15/9, ê-kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và ê-kíp tim mạch can thiệp trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức hội chẩn khẩn, đánh giá lại toàn diện tình trạng thai nhi và khả năng can thiệp.

Ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 thành công. (Ảnh: BVCC)

Hội đồng hội chẩn nhận định thai nhi vẫn còn “cửa sổ” để can thiệp, nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu tiếp tục trì hoãn, thất phải có nguy cơ thiểu sản nặng hơn và có thể mất cơ hội can thiệp ngay trong bào thai. Hai ê-kíp thống nhất chỉ định nong van động mạch phổi cho thai nhi ngay trong bào thai.

Mục tiêu của thủ thuật là khơi thông dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi, cải thiện dòng máu qua thất phải, qua đó hạn chế quá trình thiểu sản tiếp tục tiến triển và tạo điều kiện cho thất phải phát triển trong những tuần thai còn lại. Xa hơn, can thiệp nhằm tăng cơ hội để trẻ có thể đạt được tuần hoàn hai thất sau sinh, thay vì phải phụ thuộc vào chiến lược điều trị theo hướng tuần hoàn một thất.

Sau khi được các bác sĩ tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh của thai nhi, mục tiêu, lợi ích cũng như những nguy cơ có thể xảy ra trong và sau thủ thuật, gia đình đã đồng thuận thực hiện can thiệp.

Ngay sau đó, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên viện, chuẩn bị đồng bộ các ê-kíp sản khoa can thiệp bào thai, tim mạch nhi, sơ sinh, gây mê và hồi sức, cùng phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng cho cuộc can thiệp tim bào thai .

Ca can thiệp chính thức bắt đầu lúc 8h3 ngày 16/7/2026. Thai phụ được gây mê nội khí quản. Tiếp đó, ê-kíp sản khoa tiến hành gây mê, giãn cơ thai nhi, điều chỉnh thai vào tư thế thuận lợi để thực hiện thủ thuật.

Dưới sự hướng dẫn liên tục của siêu âm, kim chuyên dụng được đưa qua thành bụng người mẹ, vào buồng tử cung, xuyên qua thành ngực thai nhi và tiếp cận buồng thoát thất phải. Từ đường tiếp cận này, ê-kíp tim mạch đưa dây dẫn và bóng qua vị trí van động mạch phổi bị bít tắc, sau đó tiến hành nong van.

Sau thủ thuật, dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt. Sau khi rút toàn bộ hệ thống can thiệp, tim thai trở lại nhịp 145 lần/phút, co bóp tốt và tình trạng tim thai ổn định. Ca can thiệp kết thúc thành công lúc 10 giờ cùng ngày.

Bốn giờ sau can thiệp, sức khỏe thai phụ ổn định, không đau bụng, không xuất hiện cơn gò và không ra huyết âm đạo. Siêu âm kiểm tra ghi nhận tim thai 150 lần/phút, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi lưu thông tốt hơn.

Thành công của ca can thiệp thứ 16 khẳng định thêm một bước tiến của can thiệp bào thai tại Việt Nam, để những tiến bộ của y học có thể trao thêm hy vọng và thêm cơ hội sống cho những sinh linh không may mắc bệnh lý phức tạp ngay từ những tháng đầu đời.