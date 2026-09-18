Căn nhà ở quê của Trường Giang

Trước khi trở thành nam nghệ sĩ đình đám như hiện tại, Trường Giang từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trường Giang có quê gốc ở Quảng Nam, tuy nhiên bố anh từng sinh sống và nuôi các con tại Đồng Nai.

Năm 2016, hình ảnh căn nhà của gia đình Trường Giang tại Đồng Nai từng được hé lộ và nhận được sự chú ý. Khi ấy, đây là một căn nhà cấp 4 có diện tích khá rộng rãi, được xây dựng theo kiểu dáng quen thuộc của những ngôi nhà vùng quê. Không quá cầu kỳ, căn nhà vẫn tạo cảm giác khang trang, ấm cúng với khoảng sân rộng phía trước. Đáng chú ý, khuôn viên nhà được tận dụng để trồng nhiều loại cây trái, tạo nên không gian xanh mát, đúng chất một căn nhà ở quê. So với hình ảnh cuộc sống hào nhoáng thường thấy của Trường Giang trên sân khấu, chốn đi về của gia đình nam nghệ sĩ khi đó lại mang vẻ giản dị, gần gũi.

Đến năm 2022, Trường Giang cùng các anh chị em bất ngờ chia sẻ hình ảnh căn nhà mới xây dành tặng bố. So với căn nhà cũ, cơ ngơi mới có diện mạo bề thế và hiện đại hơn hẳn. Đây được cho là một căn biệt thự rộng lớn, sở hữu hồ bơi cùng hệ thống cửa kính bao quanh, giúp không gian bên trong đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Không chỉ là nơi gia đình sum họp, căn biệt thự ở quê của Trường Giang còn từng gây chú ý khi được cho là địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai nam nghệ sĩ. Từ căn nhà cấp 4 giản dị năm nào đến cơ ngơi khang trang hiện tại, sự thay đổi này phần nào cho thấy cuộc sống của gia đình Trường Giang đã có nhiều chuyển biến sau nhiều năm.

Gia cảnh của Trường Giang

Trường Giang có quê gốc tại Tam Kỳ, Quảng Nam (nay là phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng), nhưng anh lớn lên ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Phước Thái, TP. Đồng Nai). Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều thiếu thốn, đặc biệt là biến cố mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Năm Trường Giang lên 5 tuổi, mẹ anh qua đời, để lại người cha một mình nuôi dạy 5 người con.

Trong 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang từng có những chia sẻ xúc động về tuổi thơ mồ côi mẹ. Nam nghệ sĩ cho biết anh gần như không có nhiều hình ảnh về mẹ ngoài những tấm ảnh trong đám tang. Anh từng tâm sự: "Tôi còn không được biết mặt mẹ. Hình của mẹ chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám tang lại rất nhiều. Tôi muốn coi hình mẹ chỉ có hình đám tang thôi. Tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ thì đã mất lúc đi Mỹ vì bị kẻ xấu mở vali và lấy đi. Đó là tấm hình duy nhất có 4 chữ của mẹ: Mùa xuân vui vẻ!".

Mất mẹ từ sớm, Trường Giang cũng phải tự lập khi tuổi đời còn nhỏ. Ngoài thời gian đến trường, anh từng đi mót mủ cao su để kiếm thêm thu nhập. Nhắc lại những ngày tháng ấy, nam nghệ sĩ chia sẻ anh biết nấu ăn từ nhỏ vì trong gia đình không còn mẹ chăm lo. "Tôi biết nấu ăn từ hồi nhỏ. Tôi không mò cua, bắt ốc vì không có đồng, chỉ có rừng cao su. Ví dụ, học buổi sáng thì buổi trưa tôi về nấu cơm vì không có mẹ. Ăn cơm xong buổi chiều sẽ đi mót mủ cao su, nhặt những phần dư lại dưới đất hoặc trên những tô bằng sành nhỏ xíu. Làm 3 - 4 tiếng mới được 2 - 3 lít. Còn nếu hôm nào phải học buổi chiều thì sáng phải dậy sớm đi mót, trưa về nấu cơm rồi chiều đến trường", Trường Giang nói.

Những năm tháng thiếu thốn cũng khiến Trường Giang sớm hình thành tính tự lập. Trước khi bước chân vào showbiz và trở thành cái tên được săn đón, anh từng có thời gian phải nhịn ăn sáng, thậm chí có ngày không đủ điều kiện để ăn cả ba bữa. Nam nghệ sĩ từng mong muốn theo học ngành Sư phạm vì không phải đóng học phí nhưng không may thi trượt.

Sau đó, Trường Giang quyết định rời quê lên TP.HCM tìm cơ hội mưu sinh. Anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau như làm tiếp thị, phát tờ rơi, phục vụ quán nhậu hay làm việc trong vũ trường. Những công việc tưởng chừng chẳng liên quan đến sân khấu lại trở thành một phần trong hành trình giúp Trường Giang từng bước tìm được con đường nghệ thuật.

Từ một cậu bé có tuổi thơ nhiều thiếu thốn, Trường Giang sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật đã có cuộc sống sung túc hơn. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều tài sản có giá trị, từ xe cộ, đồ hiệu đến nhà đất, biệt thự ở một số địa phương như Đồng Nai, Đà Lạt, Phú Quốc...

Ảnh: FBNV