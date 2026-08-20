Căn nhà ở quê của Touliver

Touliver sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình công chức, không có truyền thống nghệ thuật. Từ khi còn nhỏ, Touliver đã được gia đình cho theo học âm nhạc với mong muốn con trai có thêm cơ hội tiếp xúc và phát triển niềm đam mê này. Có lẽ cũng từ nền tảng đó, âm nhạc dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nam producer.

Trong âm nhạc anh xây dựng hình ảnh cá tính, lạnh lùng, Touliver ngoài đời cũng khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình hay những câu chuyện riêng tư lên mạng xã hội. Vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, nam producer mới thỉnh thoảng hé lộ một vài góc nhỏ trong căn nhà của gia đình tại Hà Nội.

Vào những dịp đặc biệt, Touliver thường về bên gia đình tại Hà Nội

Không gian sống của Touliver tại quê nhà không quá cầu kỳ hay bề thế. Căn nhà được thiết kế theo hướng đơn giản, ấm cúng, phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Mỗi dịp Tết, không gian lại được tô điểm bằng cành đào đặc trưng của miền Bắc. Bên trong còn có một kệ sách lớn cùng những góc nhỏ trưng bày tranh do chính Touliver vẽ. So với căn nhà từng sống cùng Tóc Tiên tại TP.HCM, nơi này mang cảm giác đời thường và gần gũi hơn hẳn.

Tết năm rồi, Touliver từng hé lộ một góc nhỏ bên trong căn hộ của gia đình

Nhà Touliver cũng trưng bày tranh do anh vẽ

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với Tóc Tiên, Touliver gần như không có nhiều thay đổi về cách sống. Nam producer vẫn giữ thói quen kín tiếng, không biến đời tư thành nội dung trên mạng xã hội và cũng không công khai chuyện tình cảm mới. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, những dự án cá nhân và các cộng sự đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm.

Touliver tiếp tục gắn bó với SpaceSpeakers, xuất hiện bên những người anh em thân thiết và tham gia các hoạt động âm nhạc của nhóm. Thời gian qua, nam producer từng gặp vấn đề sức khỏe, phải sử dụng xe lăn vì chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, hiện tại anh đã dần hồi phục và trở lại với công việc cũng như nhịp sống thường ngày.

Touliver vốn cực kín tiếng trong cuộc sống đời tư

Nếu hậu ly hôn của nhiều nghệ sĩ thường kéo theo những câu chuyện ồn ào, Touliver lại chọn cách hoàn toàn khác. Anh gần như không chia sẻ về cuộc sống sau khi đường ai nấy đi, cũng không giải thích quá nhiều trước những đồn đoán trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi được công chúng nhìn thấy chủ yếu vẫn xoay quanh âm nhạc, bạn bè và gia đình.

Gần đây, Touliver khiến nhiều người xúc động khi lần hiếm hoi nhắc về người mẹ quá cố. Đã 8 năm kể từ ngày mẹ qua đời, nhưng nam producer vẫn giữ thói quen lặng lẽ nhớ về bà vào những dịp đặc biệt. Anh từng chia sẻ bức ảnh đen trắng từ thời thơ ấu, trong đó có khoảnh khắc mình đứng bên mẹ, kèm lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật mẹ. 8 năm đã trôi qua, nhưng con vẫn nhớ mẹ mỗi ngày. Yêu mẹ mãi mãi”.

Chỉ một dòng chia sẻ ngắn nhưng đủ khiến nhiều người xúc động. Bởi vốn là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, Touliver càng khiến khán giả cảm nhận rõ tình cảm dành cho mẹ qua cách anh lặng lẽ lưu giữ những ký ức cũ. Phía sau một Touliver thường xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và những sản phẩm âm nhạc cá tính là một người con luôn dành một góc rất riêng cho gia đình.

Touliver bình lặng hơn sau khi ly hôn



