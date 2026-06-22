Sao Touliver như "người rừng" thế này

Mới đây, Touliver vừa khiến cư dân mạng được phen bật cười khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Không còn là hình tượng producer lạnh lùng, chỉn chu quen thuộc, lần này "anh cả" SpaceSpeakers xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Touliver diện nguyên cây đen, ngồi trên xe lăn và gây chú ý với mái tóc dài xõa xuống vai, gương mặt thì phờ phạc. Đi kèm hình ảnh này, nam producer hài hước viết: "Chợt nhận ra lâu lắm mình chưa đi ra ngoài và đang thèm 1 bát mì Ramen".

Touliver cập nhật tình trạng sau thời gian không được ra ngoài vì chấn thương chân

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều netizen không nhịn được cười trước màn tự "dìm hàng" của Touliver. Không ít người còn trêu rằng nếu chỉ nhìn lướt qua, khó ai nhận ra đây là producer đình đám.

Thực tế, đây chỉ là màn pha trò của Touliver. Hình ảnh mái tóc dài rũ rượi được photoshop, nhằm tự trêu bản thân sau quãng thời gian dài phải hạn chế ra ngoài. Dù vậy, độ chân thực của bức ảnh vẫn khiến không ít người suýt tin rằng Touliver đã thật sự nuôi tóc dài suốt nhiều tháng.

Trước đó, Touliver từng khiến fan lo lắng khi xuất hiện trên xe lăn tại fan meeting của SpaceSpeakers. Nam producer cho biết anh gặp chấn thương ở mắt cá chân và phải dành thời gian điều trị, hạn chế di chuyển. Ít ngày trước, "phù thủy âm nhạc" còn đăng tải hình ảnh chân đang được cố định bằng dụng cụ hỗ trợ và bày tỏ nỗi nhớ phòng gym.

Touliver vẫn phải hạn chế đi lại và vận động mạnh sau chấn thương chân

Touliver từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc", nam producer sinh năm 1987 là người đứng sau thành công của hàng loạt bản hit đình đám, đồng thời là linh hồn của SpaceSpeakers - tập thể được xem như một trong những "đế chế" có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường nhạc Việt suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong thời điểm rap, hip-hop và EDM còn chưa thực sự trở thành dòng nhạc đại chúng, Touliver đã là một trong những người tiên phong mang những chất liệu âm nhạc mới đến gần hơn với khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Touliver cũng từng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi anh và Tóc Tiên là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất Vbiz. Cả hai có nhiều năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới và luôn được xem là hình mẫu của một mối quan hệ trưởng thành, kín tiếng nhưng bền vững.

Tuy nhiên, đầu năm 2026, Touliver và Tóc Tiên chính thức khép lại cuộc hôn nhân. Trong tâm thư thông báo ly hôn vào đầu tháng 1/2026, Tóc Tiên cũng cho biết cả hai đã có thời gian dài im lặng và suy nghĩ trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện riêng tư với công chúng.

Touliver và Tóc Tiên quyết định ly hôn sau 5 năm chung sống

Sau khi ly hôn, Touliver gần như tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng. Nam producer duy trì công việc tại công ty, tiếp tục sản xuất âm nhạc và đồng hành cùng các nghệ sĩ thân thiết. Những hình ảnh được anh chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống khá ổn định, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi những bàn tán trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Tóc Tiên đang dần trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc mới, tham gia chương trình truyền hình và tích cực tương tác với người hâm mộ. Việc phát hành sản phẩm mới được xem là dấu mốc đáng chú ý của cô sau những biến động trong đời sống cá nhân.

Touliver tập trung cho công việc sau biến cố hôn nhân

Ảnh: IGNV