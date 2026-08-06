Cầu thủ Lê Công Vinh vẫn luôn được xem là một trong những huyền thoại của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Trái ngược với sự nổi tiếng trên sân cỏ, ngoài đời, Công Vinh khá kín đáo.

Ngoài những lần xuất hiện cùng vợ - ca sĩ Thủy Tiên hoặc chia sẻ về công việc cá nhân, cựu tiền đạo rất ít khi nhắc đến cuộc sống đời thường. Chính vì vậy, những hình ảnh về ngôi nhà ở Nghệ An - nơi anh lớn lên cũng hiếm khi được công khai.

Thủy Tiên - Công Vinh

Được biết ngay sau khi nổi tiếng, có thu nhập từ bóng đá, người đầu tiên mà Công Vinh quan tâm nhất là mẹ. Cựu danh thủ đã chi tiền sửa nhà và mua ô tô cho mẹ. Ngoài ra anh cũng mua cho bố một căn chung cư cho bố cũng ở Nghệ An.

Một trong số ít lần công chúng được nhìn rõ không gian sống của gia đình Công Vinh, cụ thể là căn nhà anh sửa sang cho mẹ, là vào đầu năm 2015 - thời điểm diễn ra lễ cưới của anh và Thủy Tiên tại Nghệ An. Khi đó, nhiều góc bên trong căn nhà đã được ghi lại, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Qua những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận, ngôi nhà mang phong cách truyền thống với không gian rộng rãi, thoáng đãng. Phần hiên phía trước có trần cao, tạo cảm giác mát mẻ và đủ diện tích để kê nhiều bộ bàn ghế phục vụ khách trong những dịp quan trọng của gia đình. Ngôi nhà được lắp cửa gỗ kết hợp tường sơn màu sáng khiến tổng thể ngôi nhà vừa mộc mạc vừa gần gũi.

Bước vào bên trong là phòng khách được bài trí theo phong cách quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ với bộ bàn ghế chạm khắc cầu kỳ, bàn trà và tủ trưng bày đồng bộ. Bàn thờ gia tiên được đặt ở vị trí trung tâm, phía trên tivi, với những chi tiết chạm trổ tinh xảo.

Xung quanh phòng khách còn có nhiều khung ảnh gia đình, bằng khen và giấy chứng nhận được treo ngay ngắn trên tường. Một tủ kính đặt ở góc phòng lưu giữ những kỷ vật, trong đó có cả ảnh cưới của Công Vinh và Thủy Tiên, tạo nên không gian ấm cúng và giàu ý nghĩa.

Không gian sinh hoạt chung của gia đình cũng khá rộng, kết nối liền mạch giữa khu vực tiếp khách và các phòng bên trong. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng đề cao sự tiện dụng, phù hợp với những buổi họp mặt đông người mỗi dịp lễ, Tết hay có việc gia đình.

Bên ngoài căn nhà (Ảnh: Biệt Đội Uyên Ương)

Khu vực sân trước, trước khi bước vào nhà (Ảnh: Biệt Đội Uyên Ương)

Phòng khách (Ảnh: Biệt Đội Uyên Ương)

Từ sau dịp đám cưới trở đi, Công Vinh hiếm khi chia sẻ thêm về cuộc sống ở quê. Đến tháng 7/2022, cựu danh thủ từng chia sẻ hình ảnh trở về quê thăm bà nội. Khoảnh khắc giản dị ấy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, cho thấy anh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình và những người thân ở quê nhà.

Công Vinh đưa con gái về thăm bà nội

Hiện tại, vợ chồng Công Vinh có cuộc sống ổn định tại TP.HCM. Thời điểm mới cưới, cặp đôi đã sống trong một căn biệt thự được định giá 22 tỷ vào thời điểm năm 2014 - 2015. Đến cuối năm 2021 - đầu năm 2022, vợ chồng cựu cầu thủ sửa sang biệt thự đang ở thành không gian sống mới, hiện đại và thoải mái hơn.

Từ hình ảnh được cặp đôi chia sẻ, biệt thự của gia đình Công Vinh - Thủy Tiên rộng rãi với gam màu trắng chủ đạo, nội thất không quá nhiều thay đổi so với nhà cũ. Điểm nhấn của biệt thự là không gian sân vườn cực kỳ rộng rãi như công viên thu nhỏ.