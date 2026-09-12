Căn nhà của Phan Mạnh Quỳnh khi rời phố về quê

Phan Mạnh Quỳnh là cái tên quen thuộc với khán giả qua loạt ca khúc đình đám như Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Sau lời từ khước... Không chỉ ghi dấu bởi khả năng sáng tác, nam ca sĩ còn được yêu mến bởi tính cách hài hước, nhiều lần trở thành "cây hài" khi xuất hiện trên gameshow. Sau ánh đèn sân khấu, Phan Mạnh Quỳnh có cuộc sống khá bình yên bên bà xã Khánh Vy và con gái.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy gặp nhau từ năm 2015. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, nam ca sĩ cầu hôn bạn gái trong một không gian lãng mạn bên bờ biển. Đến tháng 4/2021, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà. Hôn lễ ở TP.HCM sau đó phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tháng 1/2023, gia đình nhỏ đón con gái đầu lòng, bé Ốc. Khi có thêm thành viên mới, nhu cầu về không gian sống cũng thay đổi. Trước đó, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh sống trong một căn hộ chung cư nhưng diện tích bắt đầu trở nên chật chội khi có thêm em bé và hai bà hỗ trợ chăm cháu.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có cuộc sống hôn nhân bình yên tại Nha Trang

Vì vậy, hồi tháng 5/2023, Khánh Vy chia sẻ việc gia đình quyết định xây dựng một "tổ ấm" mới. Căn nhà 3 tầng tại Nha Trang được thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất sang trọng, có thang máy và sân thượng rộng. Đặc biệt, căn nhà còn có phòng thu âm tiêu chuẩn dành riêng cho Phan Mạnh Quỳnh. Đây cũng là chi tiết khá phù hợp với công việc của nam ca sĩ, giúp anh có thể sáng tác, thu âm ngay tại nhà thay vì phải thường xuyên di chuyển.

Không gian sống được hai vợ chồng tự tay lựa chọn và chăm chút từng chi tiết. Khánh Vy đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho việc trang trí, biến căn nhà thành một nơi vừa tiện nghi vừa có cảm giác ấm cúng. Trong căn nhà, sân thượng là địa điểm được Phan Mạnh Quỳnh yêu thích. Nam ca sĩ thích bế con gái lên đây để cùng bé tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh và có những khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Cách đây 3 năm, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây căn biệt thự ở quê

Phòng khách có thiết kế đơn giản, hiện đại

Khánh vy tự tay chăm chút cho từng góc nhỏ bên trong tổ ấm

Không gian bếp rất rộng rãi, đủ trang thiết bị nấu nướng

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đặt một bàn ăn lớn trong bếp để ăn uống, tụ tập bạn bè

Sân thượng của căn biệt thự hướng ra đồi núi

Khánh Vy từng chia sẻ đầy tình cảm về hành trình xây dựng tổ ấm: "Bên nhau lúc tay trắng, hai đứa đều là lao động chính trong gia đình, để đến bây giờ là cả một chặng đường dài. Tuy không giàu về tiền bạc nhưng luôn có tình yêu thương, từng bước đi cùng nhau. Hiện tại có đứa con gái đáng yêu, một gia đình em hết sức gìn giữ. Mong ngôi nhà này sẽ là nơi tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình nhỏ chúng ta".

Đằng sau căn nhà khang trang hiện tại là một hành trình dài của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy. Thời điểm mới quen nhau, nam ca sĩ từng có giai đoạn khá chật vật về tài chính. Dù đã có những ca khúc được biết đến, theo lời bà xã, anh vẫn có lúc phải "vay nhẹ" bạn gái để xoay xở. Khánh Vy khi ấy không đặt nặng chuyện tiền bạc mà tin vào tài năng và tính cách của Phan Mạnh Quỳnh. Cô từng hài hước gọi việc dành thời gian cho mối quan hệ là một khoản "đầu tư".

Phan Mạnh Quỳnh chủ yếu sống ở Nha Trang, anh tận hưởng cuộc sống thoải mái

"Hồi đó em nghĩ ảnh có tài với có đức mà, tiền rồi sẽ có thôi nên em 'đầu tư' thời gian vào mối quan hệ này, tập trung làm hậu phương. Rồi 3 -4 năm sau ảnh cũng hòm hòm, lúc ảnh có chút tiền là lúc cãi lộn nhiều, em chia tay. 3-4 năm thì có làm sao đâu, coi như 'đầu tư' thất bại. Chia tay cỡ 1 tháng thì ảnh lại cầu hôn. Rồi từ lúc cầu hôn là ảnh đưa em giữ tiền á, từ cột mốc đó (khi em giữ tiền) thì trộm vía vẫn cãi lộn nhưng không chia tay nữa. Nên đừng ai đồn em đến vì tiền nha, em đến vì tài năng, ở lại mới vì tiền. Đồn phải đồn rõ ràng".

Sau khi kết hôn, Phan Mạnh Quỳnh giao việc quản lý tiền bạc trong gia đình cho bà xã. Bên cạnh chăm sóc tổ ấm, Khánh Vy còn kinh doanh thời trang để hỗ trợ kinh tế gia đình. Hiện tại, Phan Mạnh Quỳnh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Mỗi khi có lịch diễn hoặc công việc ở TP.HCM và những địa điểm khác, nam ca sĩ lại lên đường rồi nhanh chóng trở về Nha Trang.

Khánh Vy luôn đồng hành cùng chồng trong mọi hoạt động

Ảnh: FBNV