Phan Mạnh Quỳnh ra mắt MV “Muôn vị nhân sinh”, bà xã Khánh Vy mang bụng bầu đóng nữ chính

Tối 12/3, ca sĩ – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chính thức ra mắt MV mới mang tên Muôn vị nhân sinh. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả bởi không chỉ mang đậm phong cách âm nhạc đặc trưng của nam nhạc sĩ xứ Nghệ, mà còn có sự xuất hiện của bà xã Khánh Vy trong vai trò nữ chính.

Trong MV, Khánh Vy xuất hiện với bụng bầu giả, vào vai người vợ đồng hành cùng Phan Mạnh Quỳnh trong hành trình xây dựng và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Những hình ảnh giản dị nhưng ấm áp của cặp đôi trở thành điểm nhấn cảm xúc, góp phần khắc họa rõ nét khát khao về một mái nhà bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Đây không phải lần đầu Khánh Vy góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của chồng. Trước đó, cô từng chia sẻ về trải nghiệm quay MV đầy vất vả khi phải ngâm mình dưới nước và phơi nắng nhiều giờ giữa đồi cát Phan Thiết để hoàn thành các cảnh quay cho một dự án khác của Phan Mạnh Quỳnh. Sự đồng hành bền bỉ của Khánh Vy trong các sản phẩm nghệ thuật khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ tình cảm gắn bó của cặp đôi.

Muôn vị nhân sinh tiếp tục mang màu sắc âm nhạc quen thuộc của Phan Mạnh Quỳnh – nhẹ nhàng, sâu lắng và mang tính tự sự. Ca khúc được xây dựng với tiết tấu mộc mạc nhưng tinh tế, thể hiện thế mạnh của nam nhạc sĩ trong việc kể chuyện bằng âm nhạc.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết cảm hứng sáng tác ca khúc xuất phát từ chính những trải nghiệm của anh trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Khi chưa có điều kiện làm việc trong phòng thu đạt chuẩn, anh thường sáng tác vào ban đêm để tránh tiếng ồn. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ý niệm về một nơi chốn bình yên để trở về dần trở nên rõ ràng.

“Giai đoạn khởi nghiệp chưa có phòng thu tốt, tôi thường làm việc nhiều vào ban đêm. Lúc đó, tôi rất khao khát có một nơi yên tĩnh để mình thuộc về, dù chỉ là tạm bợ. Nhìn những người xung quanh có mái nhà ổn định để trở về mỗi ngày, tôi rất ngưỡng mộ và cũng hy vọng một ngày mình sẽ làm được điều đó”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Khác với nhiều MV kể chuyện theo tuyến tính, Muôn vị nhân sinh được xây dựng như một bức tranh ghép từ nhiều lát cắt đời sống. MV tái hiện nhịp sống đô thị Sài Gòn với những con người ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, tất bật theo đuổi ước mơ và tìm kiếm vị trí của mình giữa guồng quay cuộc sống.

Xen kẽ giữa những chuyển động hối hả của thành phố là hình ảnh đời thường của một gia đình nhỏ – nơi hai con người cùng chăm chút cho mái ấm và chia sẻ những niềm vui giản dị sau một ngày bôn ba. Những chi tiết quen thuộc như ánh đèn phía sau khung cửa, khu vườn nhỏ hay đôi bàn tay nắm chặt trở thành chất liệu gợi cảm xúc trong MV.

Không đặt nặng yếu tố kịch tính hay câu chuyện cao trào, Muôn vị nhân sinh chọn cách chạm đến khán giả bằng sự giản dị. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đóng vai trò như sợi dây kết nối những lát cắt đời sống, để từ đó khắc họa một thông điệp quen thuộc nhưng luôn khiến người ta rung động: giữa vô vàn “muôn vị” của cuộc đời, điều con người luôn tìm kiếm vẫn là một mái nhà – nơi để trở về.



