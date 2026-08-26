BTV, MC Lưu Minh Vũ là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhiều năm qua, từng ghi dấu ấn qua loạt chương trình như "Đường lên đỉnh Olympia", "Ở nhà chủ nhật", "Hãy chọn giá đúng",... Anh được biết đến với lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và là một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu của VTV một thời.

Bên cạnh đó, Lưu Minh Vũ còn được biết đến là con trai của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Anh từng có nhiều năm sống cùng bố, nhà thơ Xuân Quỳnh (vợ sau của bố) và em trai trong một căn nhà chỉ khoảng 6m2 tại khu tập thể số 96 Phố Huế, Hà Nội. Đây cũng là nơi gắn bó với gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trong một giai đoạn dài, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu, sách vở và kỷ vật của hai nghệ sĩ.

Vào năm 2025, NSƯT Chí Trung đã đăng tải một đoạn clip ghi lại chuyến trở lại căn nhà cũ cùng BTV Lưu Minh Vũ. Đoạn clip nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi không phải ai cũng từng được biết đến không gian sinh sống của gia đình BTV Lưu Minh Vũ.

Clip NSƯT Chí Trung và BTV, MC Lưu Minh Vũ về thăm lại căn nhà 6m2 của nhà thơ Lưu Quang Vũ (Nguồn: TikTok Nghệ sĩ Chí Trung)

Căn nhà 6m2 nằm trong khu tập thể trên Phố Huế, Hà Nội (Ảnh cắt từ clip)

Theo chia sẻ của Lưu Minh Vũ trong clip, căn nhà từng là nơi bố anh, "má Quỳnh" - cách anh gọi nhà thơ Xuân Quỳnh cùng anh và các anh em sinh sống. Tổng cộng gia đình có 5 người từng ở trong căn phòng chỉ rộng khoảng 6m2 này. Căn nhà có thêm một gác xép nhỏ, được giữ lại gần như nguyên trạng từ nhiều năm qua.

Hiện tại, nơi này không còn người ở nên đã bị cắt điện, nước. Khi cùng Lưu Minh Vũ trở về, NSƯT Chí Trung phải dùng đèn pin để soi đường. Dù diện tích rất nhỏ, thứ gây chú ý nhất lại là số lượng sách được lưu giữ bên trong. Những giá sách, chồng sách và tư liệu vẫn nằm lại trong căn phòng.

Nhà nhỏ nhưng từng là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ, có cầu thang dẫn lên gác xép (Ảnh cắt từ clip)

Bên trong nhà vẫn còn rất nhiều tập sách, thơ được lưu giữ (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, hàng trăm bài thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cùng hàng chục vở kịch của Lưu Quang Vũ từng được sáng tác tại đây. Trong số đó có những tác phẩm quen thuộc như "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Lời thề thứ 9", "Bệnh sĩ", "Tôi và chúng ta", "Tin ở hoa hồng", "Nàng Sita"... Không chỉ có sách, căn nhà còn lưu giữ nhiều hình ảnh của Xuân Quỳnh thời trẻ, thời còn là một diễn viên múa trước khi trở thành nhà thơ nổi tiếng.

Với Lưu Minh Vũ, căn nhà nhỏ này không chỉ là nơi lưu giữ sách và tư liệu của bố mẹ mà còn là một phần ký ức gia đình. Anh cho biết bản thân và gia đình mong muốn giữ lại căn nhà nguyên vẹn như một cách lưu giữ những dấu tích về cuộc sống của hai nhà thơ, nhà viết kịch.

Về cuộc sống hiện tại của Lưu Minh Vũ, sau một thời gian dài gắn bó với khán giả truyền hình, nhiều năm trở lại đây, anh Vũ đã không còn hiện diện trên sóng VTV với vai trò MC nữa. Thay vào đó, anh lui về hậu trường với vai trò quản lý.

BTV, MC Lưu Minh Vũ hiện tại có diện mạo thay đổi, cuộc sống cực kín tiếng (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ vậy, diện mạo của nam MC cũng có nhiều thay đổi. Từng chia sẻ vui với NSƯT Chí Trung, MC Lưu Minh Vũ cho hay giờ đi ngoài đường chắc chắn nhiều người sẽ không còn nhận ra nữa. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh cho rằng có người còn tưởng anh làm nghề chạy xe ôm bởi vẻ ngoài khá xuề xoà, thoải mái, không còn diện vest bảnh bao như trước.

MC Lưu Minh Vũ cũng là người khá kín tiếng. Anh không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào trên các nền tảng MXH. Được biết, anh lập gia đình từ năm 29 tuổi. Anh và bà xã quen biết nhau từ trước khi đi du học. Sau đó khi anh trở về nước, cả hai gặp nhau và chính thức bước vào hôn nhân. Cặp đôi có 2 con trai và hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

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