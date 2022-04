Căn nhà 100m² cặp vợ chồng trẻ tự tay thiết kế với những mảng màu mộc mạc, tự nhiên ở Ngọc Thụy, Hà Nội

[Box mô tả SP] - af ngôi nhà ở Ngọc Thụy, Hà Nội

Mỗi người đều có một vài đam mê và hạnh phúc cá nhân. Và đối với chồng Ngân Hoàng thì đam mê là được tự tay trang trí, sắp xếp, thiết kế mọi thứ trong căn nhà của mình. Chồng Ngân Hoàng không phải tuýp người giàu có ngay vạch đích để có thể mua mọi thứ đẹp xịn, đắt tiền; cũng chẳng phải anh kiến trúc sư nhưng lại rất thích nghĩ ra cách và tự làm mọi thứ xinh xẻo, ấm áp đúng theo sở thích và tài chính.

"Nhà mình không sử dụng đồ nội thất gì đắt đỏ cả, đa số là tự làm hoặc thuê thợ đóng loại gỗ bình dân học vụ thôi. Nhà mình cũng không có bản thiết kế vì không thuê kiến trúc sư. Do chồng mình vẽ trong đầu xong vẽ tay sơ sơ rồi bảo thợ xây", Ngân Hoàng chia sẻ.

Được biết, ngôi nhà của cặp đôi nằm ở Ngọc Thụy, Hà Nội và có diện tích là 47 mét mặt sàn. Tổng diện tích sử dụng tầm hơn 100 mét do tầng 2 được xây nhô ra thêm một ít. Nhà có 2 phòng ngủ, hiện tại 1 phòng dùng làm chỗ cho bé chơi hoặc có ông bà lên chơi thì sẽ dùng, 1 phòng làm việc thông với phòng khách, bếp, 2 nhà vệ sinh, 1 chỗ phơi giặt đồ tầng 2 và 1 chỗ thoáng để giặt rửa đồ linh tinh ở tầng 1.

Toàn cảnh từ trong nhà nhìn ra. Tủ bếp nhà Ngân Hoàng là kiểu cổ điển với hệ cửa chớp, không có ngăn kéo thông minh. Chị đã tìm cách sắp xếp nên bên trong làm sao cho gọn gàng và thoáng. "Mình hay ngồi ngơ ngẩn ở cái bàn này, uống cafe và nghĩ ngợi vẩn vơ. Cuộc sống của mình lúc này khá đơn giản, không mong cầu quá nhiều, chọn cách sống chậm hơn, tối giản hơn".

Góc làm việc tại nhà.

Từ góc làm việc nhìn vào trong. Hai vợ chồng đã xây mái vòm để nhìn nhà mềm mại hơn.

Góc tivi này, chồng chị Ngân Hoàng đã sơn giả xi măng để làm điểm nhấn. Kệ tivi đi xin được, thay cái kệ cũ cho gọn vì nó có tủ kéo, đựng được nhiều đồ hơn. Đằng sau cầu thang là nhà kho, đủ để đựng hết đồ không dùng hoặc ít dùng, đồ thợ mộc, sửa chữa.

Chiếc giá sách do chồng chị Ngân Hoàng lần đầu tiên tự làm. Tuy có không mượt mà nhưng chắc chắn, bền bỉ. Sofa thiết kế kiểu cơ bản, kích thước to đủ để ngồi và nằm xem tivi. Chiếc sofa là do chị Ngân đặt đóng theo yêu cầu giá 6 triệu, và đã dùng được 6 năm.

Góc hành lang, giờ được hai vợ chồng tận dụng để sách. Hai vợ chồng dự định nếu sau khi giảm bớt đầu sách được sẽ làm thành 1 chỗ uống trà, đọc sách hoặc thư giãn.

Phòng ngủ được thiết kế đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Điểm chị Ngân thích nhất là toàn bộ ga gối đều bằng len, nhìn mộc mạc, nằm rất mềm, thân thiện với cơ thể.

Góc đối diện giường là chiếc kệ do chồng chị Ngân tự đóng. Chủ yếu để đồ chơi, sách truyện cho các con trước khi đi ngủ. Nhà mọi ngóc ngách đều có sách để đọc lúc rảnh rỗi.

Phòng chơi của hai bé toàn bộ đồ đều là đồ tự chế, đồ cũ và đồ được tặng. Giường sofa nằm được 2 người, đã mua được hơn chục năm nhưng vẫn rất đẹp.

Chiếc cầu thang làm hoàn toàn gỗ tần bì thôi, dùng rất ổn và chắc chắn. Đây là một góc view yêu thích của chị Ngân.

Ngôi nhà của vợ chồng Ngân Hoàng đã xây được gần 7 năm. Chi phí xây dựng thô và căn bản là 600 - 700 triệu, thêm đồ nội thất decor chi phí vào khoảng tầm 1 tỷ. "Nhà mình xây móng rất chắc chắn để vài năm nữa 2 bé lớn chút thì sẽ lên thêm tầng. Vợ chồng mình tự sơn nhà, tự đóng đa số đồ gỗ nên phần nội thất tiết kiệm được khá nhiều".



