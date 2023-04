Căn hộ triệu đô, view bao trọn New York của cô gái An Giang có đám cưới lên báo nước ngoài

Cách đây không lâu, cư dân mạng không khỏi trầm trồ với đám cưới của Tuyết Nhi (sinh ra ở An Giang) và Samuel Kin Lam (sinh ra tại New York - Mỹ, là người Mỹ gốc Hoa). Ngoài những hình ảnh siêu sang, danh sách của hồi môn mà cặp đôi được gia đình hai bên tặng trong đám cưới tại An Giang cũng khiến nhiều người “chóng mặt”.

Cụ thể, nhà Tuyết Nhi trao cho con gái của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng), 1 căn nhà tại TP Long Xuyên (An Giang) trị giá khoảng 70 tỷ đồng và anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Về phía nhà trai, gia đình Samuel trao cho hai con 1 căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, đám cưới của cặp đôi tại New York cũng được lên báo nước ngoài với những lời khen có cánh.

Cô dâu chú rể cùng bố mẹ 2 bên

Hiện tại trong số những món quà này, vợ chồng Tuyết Nhi - Samuel mới chỉ sử dụng chiếc xe và căn nhà ở New York.

Căn hộ triệu đô, view bao trọn New York

Được biết căn hộ của vợ chồng Tuyết Nhi nằm trong tòa nhà cao nhất ở Queens (New York), có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh với view bao trọn thành phố. Trong quá trình tìm nhà, vợ chồng Nhi đã đi xem rất nhiều chung cư nhưng chưa ưng ý cho đến khi nhìn thấy căn hộ này thì cả hai đã chọn mà không do dự.

“Vì ở đây có nhiều tiện ích như bãi đậu xe, bể bơi, gần tàu điện ngầm, spa, tầng thượng với view thành phố... Ngoài ra ở đây cũng rất thuận tiện, gần công viên và các siêu thị lớn, chỉ mất 10 - 15 phút để đến K-town (trung tâm Manhattan) - nơi ăn uống vui chơi sầm uất. Với riêng mình, còn một lý do quan trọng là có rất nhiều tiệm trà sữa và ăn vặt dưới nhà” - Tuyết Nhi nói.

View từ căn hộ của Tuyết Nhi

Các khu vực tiện ích trong khu nhà của vợ chồng trẻ

Vốn mê cái đẹp nên phần thiết kế và nội thất đều do Nhi lo hết. Cô nàng cho biết mình chọn tông màu xám vàng pha lẫn với kem trắng, vì ông xã rất thích nhà sáng sủa và cảm giác ấm cúng.

Trong căn hộ, khu vực Tuyết Nhi chăm chút, tốn nhiều thời gian và chi phí nhất là phòng khách và phòng ngủ. “Với sofa ở phòng khách, mình phải đợi 6 tháng thì hàng mới về đến nhà. Mình cũng rất tâm đắc vì đúng loại da mà anh Sam (tên thường gọi của Samuel) thích. Bên trong sofa cũng có giường nên có thể kéo ra khi nhà có khách, tiện lợi và phù hợp với căn hộ.

Còn ở phòng ngủ, vì hai vợ chồng có chế độ ngủ khác nhau nên anh Sam đặt một chiếc giường có thể điều chỉnh nhiệt độ bề mặt. Nhờ vậy mà giấc ngủ của bọn mình không bị gián đoạn vì sự khác nhau nữa”.

Một góc trong phòng khách của Tuyết Nhi

Giống như các cặp đôi khác, vợ chồng Tuyết Nhi cũng phải thảo luận rất nhiều trong suốt quá trình chọn nhà lẫn lúc làm nội thất. Tuy nhiên nhờ phong cách có nhiều điểm tương đồng, hợp nhau nên cả hai không gặp nhiều khó khăn hay bất đồng quan điểm.

Phòng bếp và nhà tắm của căn hộ mẫu trong khu nhà Tuyết Nhi

Đặt mục tiêu rời xa thành phố

Có nhà, có xe, có tài sản, được gia đình hậu thuẫn... nhiều người cho rằng vợ chồng Tuyết Nhi đã có tất cả, đã quá đủ đầy. Nhưng theo Nhi, mỗi người lại có một định nghĩa “ĐỦ” khác nhau. “Đối với cả hai vợ chồng, dù là trước hay sau khi cưới đều cảm thấy mình luôn đủ và hạnh phúc với hiện tại. Bọn mình luôn có kế hoạch và mục tiêu mới cho tương lai vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ” - cô nàng bày tỏ.

Và một trong những mục tiêu sau này của vợ chồng Tuyết Nhi - Samuel là một ngôi nhà ở xa thành phố: “Ở thời điểm hiện tại, bọn mình chưa có em bé nên sẽ ở trung tâm để thuận tiện gặp gỡ đối tác và bạn bè. Sau này, hai vợ chồng muốn có một ngôi nhà xa thành phố, cách trung tâm khoảng 30 phút chạy xe để có diện tích rộng rãi hơn và cuộc sống yên tĩnh cho gia đình nhỏ. Hơn nữa ba mình rất thích trồng hoa và làm vườn nên bọn mình càng cố gắng hơn. Tuy nhiên hai vợ chồng cũng không quá áp lực vì mục tiêu này không có thời hạn nhất định như chạy deadline”.

Khi được hỏi có áp lực không khi đây là nhà của ba mẹ chồng tặng, Tuyết Nhi cũng rất thoải mái chia sẻ: “Hiện tại đây là nhà của hai bọn mình nên không có áp lực hay lo ngại gì. Nếu sau này ba mẹ muốn sử dụng thì vợ chồng mình vẫn rất vui và sẵn sàng. Vì bọn mình còn có dự định cho thuê, kinh doanh nhà này khi đạt được mục tiêu có nhà ở xa thành phố”.

Về sự chú ý từ cư dân mạng thời gian gần đây cũng như một vài ý kiến trái chiều, cô nàng tâm sự cuộc sống sống của hai vợ chồng không thay đổi gì nhiều. “Tất nhiên mình không thể hài lòng với tất cả mọi người nhưng hai vợ chồng thấy rất may mắn vì được mọi người quan tâm và chúc phúc. Chỉ cần một người chúc phúc là bọn mình đã rất biết ơn rồi, nói chi được 100 người thì chỉ có một người có ý kiến khác thôi” - Tuyết Nhi nói.