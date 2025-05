Căn hộ tối giản đậm chất sống an yên giữa lòng Hà Nội của đôi vợ chồng trung niên: Gọn gàng, đủ đầy và ấm áp đến từng góc nhỏ

Giữa phố thị ồn ào, nơi dòng người và guồng quay cuộc sống không ngừng chuyển động, vợ chồng cô Nguyễn Thị Hoàng Yến (67 tuổi, Hà Nội) đã lựa chọn dự án Masteri West Heights làm nơi an trú sau khi nghỉ hưu. Căn hộ là sự tổng hòa giữa thiết kế tối giản và chiều sâu cảm xúc – nơi mỗi chi tiết đều kể một câu chuyện, lưu giữ một phần ký ức của cả gia đình.

Căn hộ được thiết kế làm nơi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống hưu trí của vợ chồng cô Hoàng Yến.

Chia sẻ về việc chọn thiết kế tối giản với gam màu trung tính, dịu nhẹ như be sáng, xám tro và nâu gỗ, cô Hoàng Yến cho biết lý do xuất phát từ mong muốn tạo nên một tổ ấm nhẹ nhàng, thư thái, phù hợp với nhịp sống của “những người đã ở độ tuổi lưng đồi”.

Nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng theo triết lý “less is more” với bộ sofa dáng cong bọc nỉ xám, bàn trà gỗ óc chó trầm ấm cùng hệ kệ và tủ âm tường tạo nên một tổng thể liền mạch, gọn gàng. Những chi tiết đèn chiếu sáng được bố trí khéo léo, từ đèn thả trần khu vực bàn ăn đến đèn ngủ trong phòng, tất cả đều tuân theo một nguyên tắc: Ánh sáng phải dịu, ấm và tự nhiên, vừa đủ để soi tỏ không gian, vừa đủ để giữ lại sự tĩnh lặng trong tâm trí.

Tone màu gỗ nâu be trầm ấm cúng hoà quyện màu sơn hiệu ứng bê tông nâu kem nhạt. Không gian được bố trí ánh sáng vàng nhiều sắc độ dịu nhẹ.

Thiết kế mở giữa phòng khách, bếp và bàn ăn góp phần tối đa hóa sự thông thoáng, đồng thời tạo kết nối tự nhiên giữa các khu vực sinh hoạt. Cửa kính lớn mở ra ban công cao tầng là nơi đón trọn ánh sáng trời và cũng là không gian lý tưởng để thưởng trà, đọc sách, trò chuyện - những thú vui đời thường của vợ chồng cô Hoàng Yến.

Các đường nét góc cạnh được bo cong, nhằm hạn chế tối đa tình huống va chạm khi sử dụng, đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Mỗi bức tranh mang một ý nghĩa, một câu chuyện riêng.

Không gian sống ấy trở nên đặc biệt hơn khi được điểm xuyết bởi những bức tranh sưu tầm qua năm tháng.

"Chiếc bàn ăn ấm cúng mỗi bữa cơm chiều, những bức tranh sưu tầm qua từng mảnh vụn ký ức… Tất cả đều là chất liệu góp phần dựng xây cho tổ ấm này. Ở đây, mỗi ngày, chúng tôi bắt đầu và kết thúc trong bình yên, không lo toan, chỉ còn lại hạnh phúc", cô Hoàng Yến chia sẻ.

Đó không chỉ là lời nói, mà chính là tinh thần sống được thấm đẫm trong từng góc nhà: Từ bức tranh phong cảnh quê hương được treo trang trọng ở phòng khách - nơi gợi nhắc tuổi thơ và miền ký ức chung của cả hai vợ chồng, đến bức tranh giản dị với hình ảnh chuồng gà, rào tre trong phòng ngủ – như chiếc cầu nối thời gian về lại những năm tháng đi sơ tán giữa chiến tranh... Mỗi bức tranh không đơn thuần là vật trang trí, mà là điểm neo cảm xúc, là minh chứng rằng đây không chỉ là nơi để sống, mà còn để nhớ, để trân trọng.

Căn hộ có hai phòng ngủ, đều có cửa sổ kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, góp phần tiết kiệm điện năng vào ban ngày. Nội thất phòng ngủ chính chú trọng thiết kế đơn giản, nhấn nhá bằng các chi tiết trang trí đậm tính nghệ thuật.

Phòng ngủ phụ sử dụng tone màu và cách bài trí cũng như đồ nội thất đồng nhất với tinh thần chung của căn hộ.

Với cô Hoàng Yến, yếu tố tinh thần là điều không thể thiếu trong một không gian sống chất lượng. Cô nói thêm: “Ngoài sự thư giãn, bình an, kết nối trong gia đình cũng rất quan trọng. Đó là điều giúp tâm hồn mình thực sự an nhiên”.

Ngoài tất cả những yếu tố trên, cô Hoàng Yến cũng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ ở Masteri West Heights. Tại đây sử dụng ứng dụng thông minh giúp kết nối nhanh chóng với đội ngũ vận hành, phản hồi gần như tức thì mọi vấn đề. Với những người lớn tuổi, điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối. “Masteri là một nơi đáng sống. So với những nơi khác, tiện ích và dịch vụ ở đây thực sự đẳng cấp, chu đáo. Khi cuộc sống đã có quá nhiều áp lực, thì việc được sống trong một không gian đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mỗi ngày là điều vô cùng quý giá”, cô Hoàng Yến chia sẻ.

Các không gian được chăm chút từng góc và tỉ mỉ từng chi tiết nhằm tối ưu trải nghiệm sống cho gia chủ.

Tổ ấm của cô Hoàng Yến không cố gắng trở nên nổi bật, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho một triết lý sống sang trọng nhưng giản đơn – khi vẻ đẹp không còn là sự bày biện, mà là sự chọn lọc. Để từ đó, căn hộ không chỉ là nơi ở đơn thuần, mà trở thành một phần kéo dài của ký ức, một vùng yên tĩnh trong tâm hồn.

Đặc biệt, căn hộ của cô Hoàng Yến đã xuất sắc giành Giải Nhất trong cuộc thi Master of Living do cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise” tổ chức, như một sự ghi nhận xứng đáng cho không gian sống đậm chất an yên và đầy cảm xúc này.