Căn hộ sở hữu vẻ đẹp nữ tính của cô gái trở về sau khi du học Pháp 6 năm

Với mong muốn khi bước vào căn hộ, cô gái trẻ tên An An sẽ luôn cảm thấy thoải mái và tràn đầy cảm hứng cho công việc sáng tạo, giúp trí tưởng tượng cất cánh. Bên cạnh đó, An An cũng mong muốn có một không gian đầy ấm áp, các màu sắc cho từng khu vực chức năng không quá sáng cũng không quá tối, tất cả được liên kết ăn ý và hợp lý. Hơn nữa, nữ chủ nhân mong muốn có một chút dấu ấn Pháp trong căn hộ mới này của mình.

Trước khi cải tạo, căn hộ ở Quảng Chẩu (Trung Quốc) này dường như khá mờ nhạt, chẳng có bất kỳ sự sáng tạo trong việc phân chia các khu vực chức năng cũng như lựa chọn màu sơn, màu sàn. Vì thế, cô gái trẻ tài năng này đã dành nhiều thời gian khảo sát công trình và nghĩ đến việc mình sẽ sống như thế nào, sinh hoạt ra sao trong căn nhà mới này.

Không những thế, An cũng yêu một chút nét hoài cổ, một chút sang trọng, vì thế, mọi màu sắc khi phối hợp với nhau cần toát lên sự hấp dẫn và ăn nhập với tổng thể. Rất may mắn rằng, cuộc "thử nghiệm" màu sắc trong căn nhà mới của cô gái vô cùng thành công.

Toàn cảnh căn hộ trước khi cải tạo.

Sảnh vào nhà được lựa chọn màu sơn hồng nhạt ngọt ngào, gam màu tăng sự nữ tính và chiều sâu cho khu vực từ cửa bước vào nhà. Ngay ở khu vực đầu tiên này, An lắp đặt tủ đựng giày màu trắng nổi bật. Những gam màu của vật dụng trang trí "đi kèm" góp phần hỗ trợ cho việc cân bằng màu sắc của không gian.

Lối vào nhà nhỏ xinh.

Góc bên trái của cửa được bố trí thêm ghế nệm chân kim loại màu mận chín. Không gian nhỏ nhưng vẫn đủ đầy và tinh tế, thu hút ánh nhìn.

Góc bên cạnh được sắp đặt vô cùng ấn tượng về nghệ thuật và sắc màu.

Vì diện tích khiêm tốn nên cô gái trẻ đã chọn cách thiết kế bàn mặt đá sát tường có chân kim loại mạ vàng. Khu vực chức năng thêm sinh động và tinh tế nhờ sọc chéo của sơn tường và của chân bàn. Sự kết hợp khéo léo đủ ai cũng trầm trồ khen ngợi óc thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Bàn tiện ích được decor ấn tượng với sọc chéo.

Góc bàn được ngăn cách giữa lối vào và tủ đựng đồ sát tường. Vì sống độc thân, cô gái trẻ không quá chú trọng vào bếp núc nên khu vực bếp được décor khá đơn giản. Màu trắng của gạch ốp được sử dụng triệt để cho khu vực bếp. Sự kết hợp hài hòa giữa tường và màu của tủ làm tăng thêm sự rộng rãi cho không gian.

Một góc nhỏ xinh xắn cạnh lối vào nhà.

Phòng khách được ưu ái bố trí phía cửa kính có nhiều ánh sáng. Không gian đẹp lạ mắt nhờ cách chơi màu táo bạo của cô gái. Toàn bộ tường được sơn màu hồng, những hình khối với các gam màu khác được thêm một cách sáng tạo giúp cho cách bố trí và lựa chọn nội thất dù đơn giản nhưng vẫn mang đến sức "ám ảnh" mạnh mẽ đối với bất kỳ ai ngắm nhìn.

Phòng khách sang trọng.

Màu xanh được liên kết một cách tinh tế.

Phần tường phía gần ban công được dán giấy dán tường màu xanh đậm. Đây cũng là nơi được đặt lọ hoa nhỏ xinh. Bên cạnh là gối tựa có cùng tông màu tạo sự liên kết đầy cá tính và sang chảnh.

Sự liên kết màu sắc luôn tạo nên một tổng thể không gian đầy nghệ thuật. Vì nắm vững nguyên tắc này, cô gái dường như không "bỏ lỡ" cơ hội kết nối từng góc màu sắc với sơn tường, đồ trang trí và cả nội thất.

Bức tường phía sau sofa còn được lắp đặt thêm gương để tăng thêm "hiệu ứng" màu sắc và ánh sáng.

Một phần tường bên cạnh được ốp gỗ vân chéo màu mận chín cùng tông với điểm nhấn của phòng khách. Cửa cũng được dán gỗ cùng tông màu tạo nên "tấm phản" màu sắc giúp không gian như rộng và sâu hơn.

Góc bếp được bố trí lùi vào phía trong. Khu vực chức năng này được sơn tường màu hồng, sự kết nối của bức tường bếp màu trắng tạo nên sự hài hòa giữa sơn tường phía trên và màu ghi phía dưới của tủ bếp.

Phòng ngủ cũng là sự "đỉnh cao" của việc chơi màu một cách táo bạo. Cô gái trẻ yêu thích những gam màu trầm, nền nã. Vì thế khu vực nghỉ ngơi được ưu tiên những sắc độ trầm của xanh ghi, xanh lục, tím than nhạt. Bên cạnh đó, điểm nhấn thu hút ánh nhìn từ tường đầu giường và rèm cửa.

Phòng ngủ với gam màu trầm.

Góc cửa sổ nhiều ánh sáng tự nhiên.

Góc làm việc được bố trí ở nơi nhiều ánh sáng của khung cửa sổ. Bàn được thiết kế đơn giản đậm chất Scandinavians, thêm sự đối lập màu sắc từ ghế, chân bàn và mặt bàn đủ để chẳng cần trang trí cầu kỳ thì góc nhỏ vẫn đẹp một cách đầy ấn tượng.

Phòng ngủ bên cạnh lại khác hoàn toàn về sắc độ màu. Nếu như căn phòng ngủ master khiến mọi người chú ý đến nhờ vẻ đẹp trầm ngâm, sang trọng đầy cá tính thì phòng ngủ này lại gây ấn tượng nhờ sử dụng tông màu mát mắt, gần gũi với tự nhiên.

Phòng tắm là nơi được thiết kế khá cầu kỳ. Đường nét của các vật dụng trang trí như gương, đèn thả trần, vòi nước… đều được sử dụng kim loại mạ. Trên tông nền màu hồng, những chi tiết nhấn nhá đơn giản như vậy vẫn đủ để giúp không gian thêm đẹp mắt, hài hòa và cũng đầy tinh tế.

Phòng tắm nhỏ gọn, sang trọng.

Theo Sohu

