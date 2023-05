Căn hộ nhỏ xinh, ấm cúng chỉ rộng 31m² của cô nàng độc thân 9x

Dù bạn cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì thực tế căn hộ nhỏ này chỉ rộng khoảng 31m². Căn hộ có chiều rộng là 3,8 mét và chiều dài 8 mét. Chiều cao trần nhà của căn hộ khá ấn tượng nên khi kết hợp với gam màu chủ đạo tươi sáng và nguồn ánh sáng tự nhiên đã mang đến không gian sống thoáng đãng, sáng sủa cho cô nàng Tiểu An, đang sống tại Phúc Kiến (Trung Quốc).

Từ cửa vào bên trong căn hộ, bạn sẽ lần lượt đi qua nhà bếp, khu vực ăn uống, phòng khách, phòng ngủ và dừng lại ở ban công. Dù diện tích hạn chế nhưng với cách thiết kế thông minh và sắp xếp gọn gàng nên ấn tượng của mọi người với căn hộ này chính là một tổ ấm xinh xắn và ấm cúng.

Khi thiết kế nhà bếp, điều Tiểu An để ý nhiều nhất chính là hệ thống hút mùi. Do có thiết kế mở nên khi nấu ăn mùi thức ăn, dầu mỡ có thể bay khắp căn phòng nên Tiểu An đã trang bị cho căn bếp của mình một máy hút mùi công suất lớn. Nhờ vậy, trong quá trình sinh hoạt dù nấu ăn hàng ngày nhưng mùi thức ăn không thể ảnh hưởng nhiều đến không gian sống của cô nàng.

Những chiếc tủ bếp được thiết kế với kích thước lớn nhất nhằm tận dụng mọi không gian có thể. Bằng cách này, Tiểu An có được không gian lưu trữ thoải mái để sắp xếp căn bếp của mình luôn trông thật gọn gàng ngăn nắp.

Bên trên bồn rửa, Tiểu An lắp một thanh treo nhỏ. Tại đây cô nàng có thể lưu trữ được rất nhiều dụng cụ nhà bếp có tần suất sử dụng thường xuyên như thớt, phới đánh trứng, thìa,... Sự xuất hiện của những món đồ nhà bếp quen thuộc không gây ra sự lộn xộn mà trái lại còn mang đến hình ảnh một không gian nhà bếp thật gần gũi, thân thuộc.

Khu vực ăn uống chỉ chiếm một góc nhỏ bên trong không gian phòng khách. Với diện tích eo hẹp và nhu cầu sử dụng cá nhân, Tiểu An không cần đến một bộ bàn ăn lớn. Cô nàng tìm mua cho mình bộ bàn gấp thông minh. Ngoài việc có thể điều chỉnh diện tích mặt bàn theo ý muốn, bên dưới bàn ăn còn có không gian lưu trữ gia vị rất tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Bất chấp diện tích căn hộ nhỏ, Tiểu An vẫn tạo ra cho bản thân một không gian nghỉ ngơi, giải trí ấm cúng. Tại đây, ghế sofa êm ái được kê sát tường trên nền nhà trải thảm lông mềm êm ái. Tất nhiên, căn phòng khách này cũng không thiếu bàn trà và tủ lưu trữ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp rất gọn gàng, không chút dư thừa, mang lại sự dễ chịu nhất khi nghỉ ngơi tại đây.

Cửa trượt bằng kính được Tiểu An sử dụng nhằm ngăn cách không gian phòng khách và phòng ngủ. Lựa chọn này giúp cho ánh sáng tự nhiên từ ban công có thể đi vào sâu trong căn hộ. Đồng thời, cửa trượt giúp ngăn cản mùi khi nấu nướng vào phòng khách và giữ được chút riêng tư cho cô nàng Tiểu An khi kéo rèm lại.

Dù không quá rộng rãi những phòng ngủ vẫn đủ chỗ để kê giường ngủ và bộ tủ quần áo cỡ lớn của Tiểu An. Tủ quần áo có thể xem như được chia thành 2 tầng với tầng dưới là không gian lưu trữ quần áo và đồ dùng cá nhân. Dãy tủ phía trên được cô nàng sử dụng làm nơi cất trữ chăn, ga, gối thay đổi theo mùa.

Cuối cùng là không gian mà Tiểu An thích nhất bên trong căn hộ nhỏ của mình, chính là khu vực ban công ngập nắng. Thông thường, rất ít căn hộ nhỏ như của Tiểu An có thiết kế ban công như thế này. Vì vậy, khi tìm được căn hộ này, Tiểu An đã rất vui mừng.

Dù chỉ rộng vài mét vuông nhưng ban công được cô nàng tận dụng không lãng phí một chút nào. Ban công vừa là khu vực giặt giũ và phơi quần áo hàng ngày. Đồng thời cũng là một khu vườn nhỏ với rất nhiều loại cây do chính Tiểu An chăm sóc bấy lâu. Sở thích mỗi dịp cuối tuần của Tiểu An chính là ngồi sưởi nắng và chăm sóc những chậu cây cảnh nhỏ có trong vườn.

Dù chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng thời gian Tiểu An gắn bó với nó đến nay đã được 4 năm. Cô nàng luôn cảm thấy vô cùng yêu thích và tận hưởng từng giây phút được sống trong tổ ấm nhỏ do chính mình tạo ra này.