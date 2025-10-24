Căn hộ nhỏ 47m² nhưng sang như penthouse: Bí quyết nằm ở trần cao 4m và cửa sổ kính sát trần

Tận dụng trần cao để “nhân đôi” không gian sống

Với chiều cao trần lên đến 4 mét, chủ nhân căn hộ đã mạnh dạn chia đôi thành tầng dưới – nơi sinh hoạt chung và tầng trên – không gian nghỉ ngơi. Để có thể bố trí gác lửng hợp lý, khu vực lối vào được hạ thấp, tận dụng phần trần để tạo không gian phía trên cho phòng ngủ. Dù trần ở sảnh gần chạm đỉnh cửa ra vào, nhưng cách thiết kế này giúp căn nhà vẫn thoáng, hợp lý và tiết kiệm diện tích tối đa.

Ngay cửa ra vào, tủ chữ L được thiết kế liền khối – vừa là tủ giày, vừa kết hợp tủ bếp. Bên cạnh đó, tấm bảng đục lỗ treo đồ giúp giữ cho khu vực này luôn gọn gàng, tinh tế và tiết kiệm diện tích hơn tủ kín truyền thống.

Bếp và góc đọc sách dưới gác: Nhỏ mà tinh tế

Không gian bếp được bố trí gọn gàng ngay dưới tầng gác. Tủ treo thu nhỏ vừa đủ để cất chén bát, dao kéo, gia vị; bếp gas được thay bằng bếp từ, giúp không gian sạch sẽ, hiện đại và an toàn hơn. Dù thấp, nhưng mọi thứ đều “với tới được” – đúng tinh thần căn hộ nhỏ thông minh.

Bên cạnh bếp là góc đọc sách nho nhỏ, được tạo nên từ kệ mở và ghế ngồi đơn giản. Dưới kệ là máy giặt lồng ngang được lắp liền với hệ thống nước của bếp và phòng tắm – vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện sử dụng. Phòng tắm tuy nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ hệ thống thông gió và sưởi, giúp không gian luôn khô thoáng. Sau mỗi lần tắm, chủ nhà lau khô sàn rồi bật quạt hút ẩm – một thói quen khiến phòng tắm nhỏ vẫn luôn sạch và dễ chịu.

Phòng khách – nơi tỏa sáng nhờ cửa sổ lớn từ sàn đến trần

Điểm “ăn tiền” nhất của căn hộ này chính là cửa sổ kính cao toàn phần. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập, khiến căn hộ 47m² nhìn rộng và cao hơn hẳn thực tế. Cửa kính lớn không chỉ giúp lấy sáng, đón gió mà còn mở rộng tầm nhìn ra thành phố – một đặc điểm mà nhiều căn hộ gác lửng khác không có.

Không gian phòng khách vẫn giữ nguyên độ cao 4 mét, tạo cảm giác thoáng đãng. Dù đặt ghế sofa dài bốn chỗ, bàn trà và kệ TV, căn phòng vẫn không hề chật. Cô chủ còn tinh tế thay TV bằng máy chiếu, biến không gian nhỏ thành một “phòng chiếu phim mini” ngay trong nhà. Tuy nhiên, ánh sáng tự nhiên mạnh khiến buổi sáng phải kéo rèm khi xem phim – một “cái giá nhỏ” cho một tầm nhìn đáng ghen tị.

Phòng ngủ gác lửng: Riêng tư nhưng không bí bách

Tầng gác lửng là phòng ngủ chính, nơi cô gái bố trí giường đôi, tủ quần áo lớn và một chiếc sofa nhỏ ở đầu giường – đủ để đọc sách hay thư giãn trước khi ngủ. Lan can kính trong suốt giúp không gian nhận đủ ánh sáng, tạo cảm giác mở và an toàn.

Tủ quần áo chiếm trọn bức tường, chứa được cả đồ theo mùa, chăn ga và vật dụng lớn. Dù không cao, nhưng nhờ thiết kế trải rộng, sức chứa của nó cực tốt. Nhìn từ trên xuống, căn hộ nhỏ xinh hiện lên như một “khối hộp hai tầng hoàn hảo”, vừa tối ưu diện tích, vừa không đánh mất vẻ tinh tế.

Kết luận: căn hộ nhỏ, giấc mơ lớn

Căn hộ gác lừng 47m² này chứng minh rằng: Sống nhỏ không có nghĩa là sống chật. Nhờ trần cao 4 mét, cửa sổ kính toàn phần và bố cục tầng gác hợp lý, không gian nhỏ bỗng trở nên thông thoáng, hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Nếu bạn đang tìm cảm hứng cho căn hộ nhỏ của mình – đây chính là minh chứng rằng, chỉ cần thiết kế khéo, bạn hoàn toàn có thể biến 47m² thành tổ ấm hai tầng ấm cúng, đủ sáng và đủ đẹp để tự hào “khoe cả thế giới”.