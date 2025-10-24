Người xưa dặn: Nhà sáng nhờ đèn, không sáng nhờ gương - 4 vị trí đặt gương sai khiến bạn lao đao khốn đốn

Trong phong thủy, gương là vật dụng hai mặt, vừa giúp nhân đôi ánh sáng, phản chiếu năng lượng tốt, nhưng nếu đặt sai chỗ lại trở thành vật “phản chủ”, làm tán tài, xáo trộn khí lành trong nhà. Nhiều người vô tình treo gương sai vị trí, lâu dần thấy gia đạo lục đục, làm ăn chững lại mà chẳng hiểu vì sao.

Dưới đây là 4 vị trí tuyệt đối không nên đặt gương nếu muốn giữ bình an và tài vận ổn định.

1. Trước cửa chính: tài khí vừa vào đã bị đẩy ngược

Cửa chính là nơi đón khí tốt vào nhà, nhưng nếu treo gương đối diện cửa, luồng khí ấy sẽ bị phản lại ngay lập tức. Theo phong thủy, gương ở vị trí này khiến thần tài không dám ghé, tiền vào nhà chưa kịp ở đã bị đẩy ra ngoài. Nếu muốn tăng độ sáng cho khu vực cửa, nên dùng tranh hoặc đèn, tuyệt đối tránh dùng gương.

2. Đối diện giường ngủ: xáo trộn năng lượng, dễ mộng mị

Phòng ngủ là nơi cần yên tĩnh và năng lượng ổn định. Gương đặt đối diện giường dễ tạo cảm giác bất an, khiến chủ nhân mất ngủ, mộng mị. Người xưa tin rằng khi ta ngủ, hồn vía dễ bị phân tán, gặp gương phản chiếu sẽ sinh khí âm, lâu dài ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Nếu buộc phải để bàn trang điểm trong phòng ngủ, nên quay gương hướng khác hoặc che lại khi đi ngủ.

3. Phản chiếu bàn thờ: phạm đại kỵ tâm linh

Gương đối diện bàn thờ được xem là điều tối kỵ vì phản lại nguồn năng lượng linh thiêng. Bàn thờ là nơi tụ khí tổ tiên, tượng trưng cho sự tôn kính, thành tâm. Khi gương phản chiếu hình ảnh ấy, năng lượng bị loạn, khó giữ được cát khí. Gia chủ có thể cảm thấy bất an, gia đạo mất hòa khí, công việc không thuận.

4. Trong bếp: phản ngược hỏa khí, gây bất ổn

Bếp là nơi sinh dương khí, tượng trưng cho no đủ và ấm cúng. Nếu đặt gương phản chiếu trực tiếp vào bếp hoặc bếp gas, sẽ khiến hỏa khí tăng gấp đôi, tạo xung đột năng lượng. Hiện tượng dễ gặp là trong nhà thường xuyên xảy ra tranh cãi, người trong gia đình nóng nảy, khó giữ hòa khí.

Người xưa có câu “nhà sáng nhờ đèn, không sáng nhờ gương”, ý muốn nhắc ta rằng ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên đều tốt hơn năng lượng phản chiếu. Gương chỉ nên đặt ở nơi cần mở rộng không gian như phòng khách hoặc hành lang, và tuyệt đối tránh 4 vị trí trên để giữ cho ngôi nhà luôn an lành, tài khí lưu thông.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo