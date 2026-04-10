7 thiết kế nhà "khổ trước sướng sau": Tốn tiền 1 lần nhưng nhàn thân, tiết kiệm 10 năm dọn dẹp

Ngày mới bắt đầu sửa soạn tổ ấm, tôi và kiến trúc sư cãi nhau nảy lửa cũng chỉ xoay quanh hai chữ đẹp mắt. Bây giờ dọn về ở rồi mới thấy mình ngày đó nông nổi thật, đẹp thì có đẹp nhưng ở rồi mới thấu. Thứ thực sự khiến chúng ta suy sụp không phải là căn phòng thiếu một bức tranh decor, mà là những ngày dài lê thê với đống sàn lau mãi không sạch, bụi bặm bám đầy mọi ngóc ngách và mỡ màng bám chặt trong bếp.

Vì thế, nếu bây giờ có ai hỏi tôi điều gì quan trọng nhất khi làm nội thất, tôi sẽ chỉ nói một câu thôi: Hãy tìm cách để bản thân ít phải động tay vào việc nhà nhất có thể. Dành thời gian đó mà nghỉ ngơi hay làm điều mình thích, chẳng phải đáng giá hơn sao?

Cái gọi là thiết kế đi ngược lại việc nhà thực chất là dùng tư duy để triệt tiêu các công việc tay chân ngay từ bước bản vẽ. 7 bài học đắt giá dưới đây sẽ giúp bạn có một cuộc sống nhàn hạ đúng nghĩa.

1. Nói không với đồ nội thất chân lùn

Nhiều người đi mua đồ thường chỉ nhìn vào mẫu mã, thấy cái sofa hay cái giường này trông vững chãi là chốt ngay. Nhưng ở rồi bạn mới thấy chúng chính là những cái hố đen tử thần của bụi bặm. Khoảng hở dưới gầm chỉ tầm 3 đến 5 centimet là cực hình, vì robot hút bụi không vào được, cây lau nhà cũng chịu thua. Bụi bẩn cứ thế tích tụ bên dưới dày như một lớp chăn, mỗi lần muốn dọn sạch bạn lại phải bò tới sàn rất mệt mỏi.

Giải pháp của tôi là chọn loại chân cao hẳn trên 10 centimet hoặc thiết kế bệt hẳn xuống sàn. Khi gầm đủ cao, robot hút bụi có thể tự do ra vào quét sạch mọi thứ, còn nếu bệt xuống thì bụi chẳng còn khe nào để chui vào. Cảm giác nhìn sàn nhà phẳng phiu và sạch bóng từ trong ra ngoài thực sự rất sảng khoái.

2. Đừng làm kệ tủ mở không cánh

Các loại kệ trang trí, giá rượu hay tủ sách không cánh nhìn trong phối cảnh thì rất nghệ thuật và có gu. Tuy nhiên thực tế thì đó là những cái bẫy hứng bụi. Chỉ cần ba ngày bạn không lau là bụi đã phủ một lớp dày đến mức có thể viết được chữ lên đó. Với những chiếc kệ có nhiều ô nhỏ, việc lau chùi từng góc kẹt sẽ khiến bạn hoài nghi về quyết định của mình lúc trước. Bạn cứ ưu tiên làm tủ có cánh, nếu muốn khoe đồ đẹp thì hãy dùng cánh kính. Như vậy đồ vẫn nổi bật mà bụi thì không có cửa lọt vào. Nếu vẫn thích kiểu kệ mở, bạn chỉ nên làm một diện tích thật nhỏ để làm điểm nhấn thôi, đừng dại dột mà làm cả một bức tường lớn.

3. Trần bếp nhất định phải dùng trần nhôm

Trần thạch cao trông sang trọng và liền mạch hơn, điều đó không phủ nhận. Thế nhưng bếp là nơi nấu nướng với rất nhiều dầu mỡ và hơi nóng. Sau một thời gian, trần thạch cao sẽ bắt đầu ngả vàng, bám mỡ và cực kỳ khó vệ sinh. Thậm chí nếu lâu ngày còn có thể bị bong tróc, nứt nẻ, mỗi lần sửa là phải tháo dỡ cả một mảng lớn rất tốn kém. Bạn nên chọn trần nhôm clip-in cho khu bếp. Nó chống nước, chống dầu mỡ cực tốt. Khi bẩn bạn chỉ cần dùng khăn ẩm lau qua là lại như mới. Đặc biệt là tính linh hoạt, hỏng tấm nào thay tấm đó cực kỳ nhanh gọn.

4. Bỏ qua các loại gạch nhỏ cho tường bếp

Gạch thẻ hay gạch mosaic nhìn lên hình rất lung linh và đậm chất Pinterest. Thế nhưng sau khi bạn xào nấu vài bữa, sự thật mới phơi bày. Những đường ron gạch chằng chịt chính là nơi trú ngụ lý tưởng của dầu mỡ. Việc ngồi tỉ mẩn lau từng đường chỉ gạch đến mức mỏi nhừ cánh tay là điều chẳng ai mong muốn.

Lời khuyên chân thành là bạn hãy dùng gạch khổ lớn hoặc đá phiến cho tường bếp. Càng ít đường nối càng tốt, lý tưởng nhất là cả mảng tường chỉ có một vài đường ron. Khi đó, dầu mỡ bắn lên chỉ cần xịt dung dịch vệ sinh và lau một đường là xong ngay.

5. Thiết kế tủ bếp kịch trần

Khoảng hở giữa nóc tủ bếp và trần nhà chính là nơi trú ngụ của những thứ bẩn nhất trong căn nhà. Khói bếp mang theo hơi dầu mỡ bay lên cao, bám chặt vào khoảng trống đó tạo thành một lớp hỗn hợp vừa dính vừa hôi mà tay bạn không bao giờ với tới để lau được. Hãy làm tủ kịch trần ngay từ đầu để bịt hoàn toàn không gian phía trên. Nếu bạn lo tủ quá cao khó lấy đồ, hãy chia làm hai tầng cánh và tầng trên cùng dùng để cất những món đồ cả năm mới dùng tới một lần như nồi lẩu hay máy làm bánh.

6. Tủ phòng tắm dạng treo

Tủ phòng tắm loại đặt sàn thường có những góc chết phía dưới mà cây lau nhà không thể tiếp cận. Lâu ngày, tóc và bụi bẩn bám vào rất mất vệ sinh. Chưa kể nếu sàn nhà thường xuyên ẩm ướt, chân tủ rất dễ bị ngấm nước dẫn đến ẩm mốc và hỏng hóc. Việc treo tủ cách mặt đất khoảng 30 centimet sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm vệ sinh của bạn. Sàn nhà bên dưới trở nên thông thoáng, bạn đẩy cây lau nhà một đường là sạch bong. Không chỉ sạch hơn mà việc treo tủ còn giúp phòng tắm trông rộng rãi và hiện đại hơn hẳn.

7. Lắp đặt thoát nước tường cho bồn rửa

Kiểu thoát nước sàn truyền thống với ống xả lù lù ngay trên mặt đất vừa mất thẩm mỹ vừa tạo ra vô số góc chết xung quanh ống. Việc quét dọn hay lau chùi quanh cái ống đó luôn là một cực hình đối với tôi.

Bạn hãy chuyển sang thoát nước tường, tức là giấu toàn bộ ống xả vào trong vách. Khi kết hợp với tủ phòng tắm treo, toàn bộ mặt sàn bên dưới sẽ hoàn toàn trống trải. Việc lau dọn bây giờ đơn giản như dọn một mặt phẳng, sạch sẽ và cực kỳ gọn gàng.

Làm nhà là để tận hưởng cuộc sống chứ không phải để trở thành nô lệ của việc dọn dẹp. Nếu bạn áp dụng được ít nhất phân nửa những điều tôi chia sẻ ở trên, thời gian làm việc nhà sẽ giảm đi đáng kể. Bạn chọn dành thời gian đó để nằm nghỉ xem phim hay cầm giẻ lau nhà cả ngày? Quyết định nằm ở bạn.

Theo: Toutiao