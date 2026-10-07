40 tuổi, nữ kiến trúc sư cải tạo căn hộ 170m² chỉ để phục vụ một người: Nhìn bên trong mới hiểu vì sao cô nói "sống một mình rất tuyệt"

Có người bước sang tuổi 40 bằng một chuyến du lịch, một món đồ đắt tiền hay một bữa tiệc lớn. Với Wang Zhuoer, món quà cô dành cho mình lại là một ngôi nhà.

Đó không phải căn hộ mới mua, mà là nơi cô từng sống từ những năm trung học, sau đó được bố mẹ giao lại để tự quản lý. Suốt nhiều năm, Wang đã nghĩ đến chuyện sửa nhà nhưng liên tục trì hoãn.

Lý do của cô khá đặc biệt: Khi ấy, cô vẫn chưa thực sự biết mình muốn sống một cuộc đời như thế nào.

Chỉ đến khi gần 40 tuổi, sau nhiều năm học tập, làm việc, khởi nghiệp và trải qua một biến cố sức khỏe lớn, Wang mới cảm thấy mình đủ hiểu bản thân để bắt tay thiết kế ngôi nhà dành riêng cho mình.

Căn hộ 170m² được chia thành hai thế giới: Một tầng làm việc, một tầng để sống

Căn hộ của Wang là dạng thông tầng, diện tích khoảng 160-170m².

Trước khi cải tạo, tầng dưới gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và phòng ngủ của bố mẹ. Tầng trên có phòng ngủ, phòng làm việc cùng một phòng khách khác.

Sau cải tạo, cách phân chia không gian được thay đổi gần như hoàn toàn.

Tầng dưới trở thành khu vực chủ yếu phục vụ công việc. Tầng trên là nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân.

Vì sống một mình phần lớn thời gian, Wang không còn cần quá nhiều bức tường hoặc các phòng đóng kín để tạo sự riêng tư. Cô mạnh tay phá bỏ một số ranh giới giữa các khu vực.

Bếp được mở rộng và kết nối trực tiếp với phòng ăn. Phòng ngủ cũ được biến thành khu vực tiếp khách riêng tư hơn. Ở tầng trên, phòng sinh hoạt và phòng ngủ cũng được liên kết thành một không gian lớn, cho phép cô di chuyển tự do giữa các khu vực.

Phần sân thượng hướng Nam có hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần, tạo tầm nhìn kéo dài gần 10m. Nhờ vậy, dù diện tích không thay đổi, căn hộ có cảm giác rộng và thoáng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, chiếc cầu thang nối hai tầng được thiết kế khá nhẹ về thị giác. Wang giấu một phần kết cấu vào tường, khiến các bậc thang trông như mọc trực tiếp từ bức tường.

Con mèo của cô cũng biến nơi đây thành một “cây leo” khổng lồ để chạy lên chạy xuống mỗi ngày.

Sống một mình nên ngôi nhà không cần chiều lòng bất kỳ ai

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Wang khi cải tạo nhà là: Mọi thứ phải phục vụ người đang sống bên trong.

Nghe đơn giản nhưng trên thực tế, rất nhiều căn nhà được thiết kế dựa trên những câu hỏi như: Khách đến sẽ thấy thế nào? Nhà người khác đang dùng gì? Món nội thất nào đang thịnh hành?

Wang lại làm ngược lại. Vì sống một mình, cô tập trung vào ba yêu cầu: dễ vệ sinh, hạn chế bụi và giữ tầm nhìn thông thoáng.

Những thứ có thể giấu đi đều được cất vào hệ tủ hoặc bố trí kín đáo. Các bề mặt được xử lý phẳng để giảm khe hở tích bụi.

Ngay cả những chi tiết rất nhỏ như chân tường, chân tủ, đường ron gạch trong phòng tắm hay vị trí tiếp nối giữa vật liệu cũng được căn chỉnh thẳng hàng.

Đây có thể là “bệnh nghề nghiệp” của một kiến trúc sư, nhưng với Wang, những chi tiết đó không đơn thuần nhằm làm ngôi nhà đẹp hơn.

Mục tiêu thực sự là giảm bớt công việc nhà. Cô không thích phụ thuộc vào người giúp việc và cho rằng một người trưởng thành nên có khả năng tự quản lý không gian sống của mình.

Vì thế, nhà càng dễ lau dọn, càng ít góc chết, cuộc sống hàng ngày càng nhẹ nhàng.

Đồ nội thất không cần nổi tiếng, chỉ cần đúng với người sử dụng

Trong căn hộ có khá nhiều món đồ do Wang tự thiết kế.

Chẳng hạn, cô làm một chiếc ghế từ ống thép nhưng xử lý phần tựa lưng đủ mềm để chiếc ghế không tạo cảm giác lạnh lẽo, cứng nhắc.

Một chiếc bàn trà màu vàng được cô đặt tên vui là “Bàn Vàng”. Nhìn từ xa, nó giống một thỏi vàng lớn đang lơ lửng trong phòng.

Cô cũng thiết kế chiếc đèn hình quả trứng bằng acrylic và giấy cotton nhằm kết hợp cảm giác cổ điển với hiện đại.

Thậm chí chiếc đồng hồ treo tường cũng mang dấu ấn cá nhân rất rõ: Chỉ khi người xem đứng ở một vị trí và độ cao nhất định mới có thể đọc rõ giờ.

Những món đồ này có thể không phải lựa chọn phù hợp với số đông, nhưng đó lại chính là điều Wang muốn.

Theo cô, sống tốt không đồng nghĩa với việc mua thật nhiều đồ đắt tiền. Điều quan trọng hơn là hiểu mình cần gì, cảm thấy thoải mái với điều gì và không thoải mái với điều gì.

Một biến cố khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống

Trước khi có được sự tự do ấy, Wang từng sống giống nhiều người: Học tốt, tìm công việc tốt, xây dựng sự nghiệp ổn định và chuẩn bị từng bước cho một tương lai dài phía trước.

Nhưng vào khoảng năm 2017-2018, một biến cố sức khỏe bất ngờ khiến toàn bộ kế hoạch ấy bị đảo lộn.

Wang phải trải qua một cuộc phẫu thuật khi bác sĩ chưa thể xác định chính xác tình trạng khối u.

Có thời điểm, cô buộc phải đối diện với khả năng cuộc đời của mình có thể ngắn hơn rất nhiều so với những gì từng hình dung.

May mắn, kết quả cuối cùng tích cực. Nhưng trải nghiệm đó khiến Wang thay đổi.

Cô nhận ra con người thường dành quá nhiều thời gian lo lắng cho hàng chục năm phía trước mà quên mất những điều rất bình thường ở hiện tại: Ăn một bữa ngon, chạy bộ, đọc sách, gặp bạn bè hay đơn giản là được khỏe mạnh.

Sau biến cố ấy, cô bắt đầu bớt quan tâm đến những kịch bản mà xã hội thường đặt ra cho một người phụ nữ: Bao nhiêu tuổi phải kết hôn, phải sống thế nào, phải có một gia đình ra sao.

Thay vào đó, cô tập trung vào câu hỏi đơn giản hơn: Cuộc sống nào thực sự phù hợp với mình?

“Một phụ nữ độc thân sống trong căn nhà lớn như vậy có lãng phí không?”.

Đó là câu hỏi Wang từng được nhiều người đặt ra. Cô không nghĩ vậy.

Là một kiến trúc sư, Wang cho rằng muốn tạo ra những không gian sống tốt cho người khác, trước hết bản thân phải hiểu thế nào là sống tốt.

Nhưng “tốt” ở đây không phải một căn nhà đắt tiền hay việc chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng, đó là việc hiểu nhu cầu của mình.

Một chiếc ghế có thực sự thoải mái không? Gian bếp bố trí thế nào để người sử dụng thuận tiện? Nhà có dễ dọn không? Ánh sáng có đủ không? Và khi trở về nhà, người sống bên trong có cảm thấy thư giãn hay không?

Cô cũng thường được hỏi liệu sống một mình trong căn nhà lớn có cô đơn. Wang cho rằng sống một mình và cô đơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Căn nhà của cô không hề đóng kín.

Bạn bè thường xuyên ghé chơi. Có người vào bếp nấu ăn, người ngồi phòng khách trò chuyện, có người tranh thủ làm việc, người khác lên tầng trên xem phim.

Bố mẹ cô đôi khi cũng đến ở lại. Khi ấy, Wang chỉ cần mở chiếc giường gấp đã chuẩn bị sẵn. Phần lớn thời gian, cô vẫn đọc sách, luyện piano, đi xem triển lãm, gặp bạn bè và làm việc.

Ở tuổi 40, cô không còn quá bận tâm đến việc cuộc sống của mình có giống với hình dung của người khác hay không. Ngôi nhà sau cùng cũng trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho điều đó.

Không cần được thiết kế để chứng minh sự thành công. Không cần phải có phòng dành cho những vị khách hiếm khi xuất hiện. Cũng không cần sắp xếp mọi thứ theo một “công thức gia đình” có sẵn.

Sau nhiều năm, Wang cuối cùng đã biến căn nhà cũ thành nơi phản ánh đúng con người mình.

Và có lẽ món quà đáng giá nhất ở tuổi 40 không phải căn hộ rộng 170m², mà là việc cô đã đủ hiểu bản thân để biết mình muốn sống như thế nào.