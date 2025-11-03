Cận cảnh xe máy treo lên trần nhà, hơn 100 hộ dân buộc phải rời nhà khẩn cấp
Sáng 3-11, mưa lớn kéo dài từ đêm 2-11 khiến khu dân cư trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh bị ngập nặng.
Theo ông Nguyễn Bé, Tổ trưởng tổ dân phố 37, từ khoảng 5 giờ sáng, nước mưa dâng nhanh, tràn vào nhà dân.
Ông Bé cùng các lực lượng tại chỗ đã lập tức thổi còi, gõ cửa từng nhà để thông báo và hướng dẫn người dân sơ tán. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 100 hộ dân trong tổ bị ngập sâu hơn 1 mét, buộc phải rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Nhận được thông tin, lực lượng quân đội và công an phường Hòa Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời, đồng thời giúp kê cao tài sản, đồ đạc.
Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, khi mưa bắt đầu ngớt, nước rút dần, tình hình ngập úng tạm thời được kiểm soát.
Khu dân cư Mẹ Suốt - Đà Nẵng ngập nặng
Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết ngay trong rạng sáng, chính quyền đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên đến các tổ dân phố dọc tuyến Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản. Phường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó nếu mưa lớn kéo dài trở lại.
Trong sáng 3-11, tại các xã phường thuộc phía Bắc và Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa cường suất lớn. Dự báo trong ngày 3-11, tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía Bắc và trung tâm thành phố. Tổng lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.