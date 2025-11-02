Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 1, đến 1 giờ ngày 2-11 phổ biến dưới 40 mm, riêng vùng trung du và vùng núi có nơi mưa rất lớn, như: Phước Trà 186mm, Trà My 202mm, Khâm Đức 120mm, Bà Nà 79mm, Tam Trà 111mm...

Lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Dự báo từ đến ngày 4-11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam Đà Nẵng có mưa to, đến mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120mm/3 tiếng.

Ngày và đêm 4-11, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Điện lực Đà Nẵng nỗ lực để sớm khôi phục điện cho khách hàng

Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 2-11, nước đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn Đà Nẵng với lưu lượng khá lớn.

4 thủy điện lớn gồm A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 đều đang xả nước điều tiết. Lưu lượng về sông Vu Gia lúc 8 giờ sáng hơn 2.100 m3/giây, về sông Thu Bồn hơn 2.300 m3/giây; riêng lưu lượng nước đổ về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.449 m3/giây, thủy điện này xả về sông Thu Bồn 1.251 m3/giây.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, trong khi nhiều vùng nước chưa kịp rút thì hiện nay mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên lại. Với dự báo có mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ chồng lũ tại các phường xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn.



