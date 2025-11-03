Sáng 3/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ 2h đến 5/h cùng ngày, địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 145.6mm, Hội An: 90.2mm, Nông Sơn 78.6mm,... Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3.

Nhiều khu vực thấp trũng ở Đà Nẵng ngập sâu.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ đưa ra cảnh báo trong 24 giờ tới xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.25 – 1.25m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Hải Vân, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Chiên Đàn, An Khê, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cường, Hải Châu, Sơn Trà.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.5- 1.5m và có nơi ngập cao hơn trên 2.5m tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc, Tam Xuân, Hương Trà. - Độ sâu ngập phổ biến từ 1.0 – 2.5 và ngập lớn nhất trên 3.0m tại các xã/phường: nam Điện Bàn Bắc, nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước.

Theo ghi nhận của PV, tại các vùng thấp trũng ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia, người dân lại thức trắng đêm để dọn đồ chạy lũ.

Chị Nguyễn Hà (trú khối Trung Phú 2, phường Điện Bàn) cho biết nước sông bắt đầu dâng cao và tràn lên khu dân cư nơi chị sinh sống từ rạng sáng nay. "Hiện tại, mực nước tại các tuyến đường trong khu dân cư đã ngập sâu cả mét và đang có dấu hiệu dâng cao. Đợt lũ kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 vừa dứt thì nay bà con lại tiếp tục tất tả dọn đồ tránh lũ" - chị Hà nói.