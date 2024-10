Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an TP phố Lạng Sơn đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường dập lửa. Lãnh đạo UBND thành phố cùng lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố Lạng Sơn cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy để kịp thời chỉ đạo khắc phục - Ảnh: VOV