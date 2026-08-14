Mới đây, những hình ảnh của người mẫu trẻ Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm trong show thời trang cưới The Prime đang viral trên MXH và thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Diện trên mình thiết kế váy cưới trắng với phần cúp ngực tôn dáng, Thanh Giang xuất hiện đầy cuốn hút trong lớp voan cô dâu mỏng nhẹ.

Ở góc quay cận, nhan sắc của cô nàng càng nổi bật. Đặng Thanh Giang sở hữu đường nét gương mặt lai Việt - Nga sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt to và khuôn mặt thanh tú. Lớp trang điểm được tiết chế, kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn phía sau càng giúp các đường nét trên gương mặt được tôn lên rõ rệt.

Đáng chú ý, phần voan được thiết kế phủ ngang khuôn mặt tạo hiệu ứng vừa bí ẩn vừa sang trọng. Khi bước đi trên sàn diễn, Thanh Giang giữ biểu cảm lạnh và ánh mắt tập trung, mang đến hình ảnh khác hẳn vẻ đáng yêu, trẻ trung từng được biết đến trước đây. Khi checkin cùng Hoa hậu Khánh Vân, nhan sắc của Thanh Giang được đánh giá nổi bật không thua kém gì nàng hậu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual, cô nàng còn sở hữu lợi thế hình thể đáng chú ý. Thanh Giang cao 1m78, số đo ba vòng được công bố là 83-62-91 cm. Đây cũng là một trong những lý do cô được đánh giá có tiềm năng để thử sức với công việc người mẫu.

Trước đó, Thanh Giang đã tham gia vòng casting của The Prime cùng gần 200 người mẫu. Tại buổi tuyển chọn, cô được hội đồng giám khảo đánh giá cao về gương mặt và hình thể. Tuy nhiên, các giám khảo cũng góp ý Thanh Giang cần chắc chắn, tự tin hơn trong từng bước catwalk và biết điều tiết ánh mắt phù hợp. Hoa hậu Khánh Vân thậm chí trao cho cô cơ hội thứ hai để thể hiện sự tiến bộ ngay tại buổi casting.

Sau quá trình tuyển chọn, Đặng Thanh Giang đã có cơ hội góp mặt trong show diễn thời trang cưới của NTK Đỗ Long. Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý trong hành trình thử sức với nghề mẫu của cô gái sinh năm 2007.

Đặng Thanh Giang là em gái của thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm và mang hai dòng máu Việt Nam - Nga. Cô từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện bên người anh nổi tiếng. Từ khi còn tuổi teen, chiều cao 1m78 cùng diện mạo lai Tây của Thanh Giang đã khiến cô nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Nếu trước đây Thanh Giang thường được nhắc đến với danh xưng "em gái Đặng Văn Lâm", những hình ảnh mới cho thấy cô đang dần tạo dấu ấn riêng. Từ một cô gái sở hữu chiều cao và nhan sắc nổi bật, Thanh Giang đang từng bước thử sức với sàn diễn thời trang và cho thấy tiềm năng trở thành một gương mặt đáng chú ý trong thế hệ người mẫu trẻ.